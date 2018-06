Imola ai 5 Stelle Per la prima volta dal 1945 | la città non è rossa

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra Crollo Pd - travolto nelle regioni «rosse» Imola e Avellino ai 5 Stelle - Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra Crollo Pd - travolto in Toscana e in Emilia Imola e Avellino ai 5 Stelle - Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra Crollo Pd - travolto in Toscana e in Emilia Avellino e Imola ai 5 stelle |Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Luigi Di Maio annuncia “Imola e Avellino sono 5 Stelle!” : “Imola e Avellino sono 5 Stelle! sono risultati straordinari in due città dove da 70 anni dominavano i partiti e

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra Il Pd viene travolto in Toscana e in Emilia Avellino e Imola ai 5 stelle |Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Ballottaggi - l'avanzata del centrodestra Pd travolto in Toscana : Massa - Pisa - Siena Avellino e Imola ai 5 stelle |Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Ballottaggi - il Pd perde Massa - Pisa - Siena Avellino e Imola ai 5 stelle |Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Ballottaggi - cadono roccaforti Pd : Massa e Pisa al centrodestra - Siena in bilico. Trionfo 5Stelle ad Avellino e Imola : centrodestra avanti a Massa, Pisa e Terni. Testa a testa a Siena. Avellino e Imola al M5S. Il Pd tiene Ancona. Questi i primi dati che emergono dallo scrutinio dei voti ai Ballottaggi svoltisi oggi...

Ballottaggi - cadono roccaforti Pd : Massa e Pisa al centrodestra - Siena in bilico. Trionfo 5Stelle ad Avellino e Imola : centrodestra avanti a Massa, Pisa e Terni. Testa a testa a Siena. Avellino e Imola al M5S. Il Pd tiene Ancona. Questi i primi dati che emergono dallo scrutinio dei voti ai Ballottaggi svoltisi oggi...