Il Wi-Fi fa male? : Il Wi-Fi fa male alla salute? Secondo un recente studio è “una grave minaccia per la salute umana”. Insomma ancora non si hanno le prove certe la le onde del Wifi potrebbero creare problemi di salute Il Wifi Potrebbe creare problemi di Salute Ci sono studi che vanno avanti da diversi anni e ancora non […]

Lo stress fa male anche alla vista : Lo stress fa male alla salute, quello che però non sappiamo è che spesso fa male – molto male – anche alla vista. Essere esposti in modo prolungato a condizioni di stress, infatti, può contribuire alla perdita di vista e accelerare la progressione di questo problema se già presente. Lo stress a lavoro danneggia anche la salute mentale Lo stress a lavoro danneggia anche la salute mentale. Ecco ...

Cristiana Capotondi/ Foto - “Sto male senza mondiale” : stasera a Tiki Taka Russia : Questa sera Cristiana Capotondi sarà ospite di Tiki Taka Russia. L'atrice italiana è una tifosa della Roma e ama giocare a calcio. Su Instagram si sfoga: "Un'estate triste senza mondiali"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:22:00 GMT)

Smartphone esplode mentre è sotto carica : muore uomo d’affari malese : Nazrin Hassan ha perso la vita in seguito all'esplosione di uno Smartphone che aveva lasciato sotto carica mentre dormiva.Continua a leggere

Ballottaggio 2018 - Orfini (Pd) : “È andata male - su migranti e antipolitica abbiamo inseguito il racconto della destra” : L’ analisi della dura sconfitta in casa Pd all’indomani dei ballottaggi è affidata al Presidente Matteo Orfini, intervistato da ilfattoquotidiano.it. “È andata male. Obiettivamente male, sono risultati in parte attesi, in parte soprattutto in alcune realtà speravamo di poter fare meglio e di riuscire a vincere. È chiaro che questo risultato è l’esito di una somma di questioni, sia di un clima nazionale che avevamo già ...

Le amministrative le vince il centrodestra - male il Pd anche nelle regioni 'rosse' : vince Matteo Salvini, gli italiani premiano comunque l'asse Lega-M5s che dal primo giugno sta governando il Paese. Il centrodestra ha vinto le elezioni comunali 2018, conquistando 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3). Crolla invece il centrosinistra - che vince solo in 5 comuni (ne aveva 17) e perde le roccaforti di Siena, Pisa, Massa, Terni (città storicamente 'sue') e Avellino, malgrado dopo il ...

Uomini e Donne news : Luigi chiarisce l’incontro con l’ex - Sara reagisce male : news Uomini e Donne, serata in discoteca per Luigi e l’ex fidanzata: giustificazioni e gelosia In una delle ultime serate a cui Luigi Mastroianni di Uomini e Donne ha partecipato presso la discoteca Fellini, molti si sono accorti della vicinanza di una ragazza bruna al giovane. No, non stiamo parlando della sua famosa fidanzata Sara […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi chiarisce l’incontro con l’ex, Sara reagisce ...

F1 - si mette male per Sebastian Vettel : il tedesco ultimo e… sotto investigazione per l’incidente con Bottas [VIDEO] : I commissari di gara hanno deciso di mettere sotto investigazione Sebastian Vettel per il contatto con Bottas in avvio Non è iniziato per il meglio il Gran Premio di Francia di Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti è stato protagonista di un contatto alla partenza con Valtteri Bottas. Un tamponamento arrivato alla prima curva che ha rovinato la gara del ferrarista, costretto ad entrare ai box per via dell’ala anteriore rovinata. Come ...

India - la drammatica fine di Alex Dinu : commercialista di successo si suicida perchè Messi sta giocando male : Dopo 48 ore di ricerche, la polizia ha rinvenuto oggi nel letto del fiume Meenachil il cadavere di Alex Dinu, un commercialista di successo Indiano del Kerala supertifoso di Lionel Messi che era scomparso venerdì scorso dopo la sconfitta dell’Argentina con la Croazia per 3-0. Nella sua pagina online il quotidiano The Times of India cita una fonte della polizia secondo cui i resti di Alex sono stati rinvenuti alle 8.30 locali, confermando ...

Paola Perego : "Fabrizio Frizzi mi ha aiutato a ricominciare"/ Chiusura di Parliamone sabato : "Sono stata male" : Paola Perego: "Fabrizio Frizzi mi ha aiutato a ricominciare". La rivelazione della conduttrice dopo la Chiusura di Parliamone sabato: "Sono stata male anche fisicamente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:32:00 GMT)

Preoccupa l’Asus ZenFone 3 con problemi alla fotocamera : male il post-assistenza : Ci sono alcune segnalazioni decisamente Preoccupanti per quanto riguarda il pubblico in possesso di un Asus ZenFone 3 che ha deciso di rivolgersi all'assistenza. Come avrete percepito, sto parlando di coloro che hanno dovuto fare i conti con il problema più frequente per questo smartphone, vale a dire quello della messa a fuoco della fotocamera. L’utenza più esperta le ha provate tutte dal punto di vista software, smanettando al massimo con il ...

La politica camaleontica di Salvini : l'odio per i meridionali - l'assenza di studi professionali - il tifo per la Germania - : In merito alla politica camaleontica del leader vicepremier Matteo Salvini, attuale ministro degli Interni, si è espresso Stephanie Kirchgaessner attraverso il quotidiano il Guardian. Il profilo che emerge dal ...

Accadde oggi : morsi e flop storici - la maledizione Mondiale del 24 giugno : vero che per farsi eliminare bisogna partecipare, ma è altrettanto vero che uscire al primo turno dei Mondiali non è mai piacevole. L'Italia, che in Russia non c'è proprio andata, è riuscita nella ...