«Il tuo ex non muore mai» | Mila Kunis e Justin Theroux in anteprima

Inghilterra - con Panama è troppo facile! Talentuosa ma eterna incompiuta : ecco i motivi per i quali non vincerà il Mondiale : Inghilterra che domina contro Panama, un’avversaria non certo probante per la squadra di Southgate che sulle ali dell’entusiasmo rischia di cadere rovinosamente L’Inghilterra sta dimostrandosi una delle squadre migliori presenti ai Mondiali di Russia 2018. Con un Kane superlativo nulla sembra impossibile per la squadra di Southgate e da oltre Manica si sogna già il colpaccio Mondiale, ma è troppo presto per cantar vittoria. ...

Caos Serie B - il Palermo torna a tuonare : nel mirino l’amicizia tra l’arbitro La Penna ed il Frosinone : Palermo e Frosinone si sono giocate il passaggio dalla Serie B alla A, ma ancora la partita non sembra essere terminata, continua mediaticamente Il Palermo torna a parlare e lo fa per bocca del presidente Giammarva. Duro il comunicato apparso sul sito ufficiale del club, con tanto di critiche per l’amicizia tra La Penna e la famiglia Stirpe: “Il Presidente dell’U.S. Città di Palermo Giovanni Giammarva commenta, ai microfoni ...

Simeone tuona contro l’Argentina : “c’è anarchia e Messi non è CR7…” : Simeone non le manda a dire alla sua Argentina dopo il flop di ieri contro la Croazia, il tecnico dell’Atletico Madrid con parole al vetriolo La sconfitta 3-0 dell’Argentina contro la Croazia “è il risultato di quattro anni di anarchia della nazionale. Nessuna guida al timone, dalla federazione all’allenatore, è una barca allo sbando”. Sono le parole attribuite all’allenatore argentino dell’Atletico ...

Il tuo lui non ha desiderio : 10 motivi per cui non vuole fare sesso! : Nella donna, il calo del desiderio sembra rientrare nella norma. Ma se è l'uomo a non avere voglia è tutta un'altra storia... è la fine del mondo! Eppure un uomo che non desidera fare sesso , o non con la stessa foga o frequenza di prima, non è per forza un uomo che tradisce o che non ama più la sua partner... Tante sono le ragioni per ...

Thelma - voluttuoso - raffinato e spiazzante thriller d’autore. Da non perdere : L’hanno definito un Carrie – Lo sguardo di Satana girato da Ingmar Bergman. Thelma, il film diretto da Joachim Trier, in uscita nelle sale italiane grazie a Teodora il 21 giugno 2018, non è poi così lontano da questa sintesi cinefila. Una struttura generale da cinema art house all’europea, una venatura costante e pulsante di horror che si quantifica e qualifica in tutta la sua concreta violenza solo sul finale, Thelma è un film spiazzante ...

Montuori : Stadio - iter non toccato da inchiesta : Roma – Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica del Campidoglio, ha parlato della vicenda relativa allo Stadio della Roma. Lo ha fatto a margine della presentazione della Strategia di resilienza di Roma Capitale alla Casa dell’Architettura. Lo Stadio ci sarà “Nel futuro di questa città sono certo che ci sarà lo Stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta per andare avanti, abbiamo deciso di ...

MotoGp - Iannone ammette : “il mio obiettivo non è far pentire la Suzuki - non sono così presuntuoso” : Andrea Iannone ha parlato alla vigilia del week-end di Barcellona, soffermandosi anche sull’addio alla Suzuki e sul matrimonio con Aprilia Sarà un week-end particolare quello di Barcellona per Iannone, il primo dopo l’ufficialità dell’addio alla Suzuki a fine stagione e del conseguente passaggio in Aprilia. Foto LaPresse – Pietro Masini Un trasferimento che carica e non poco il pilota di Vasto, che ha già avuto modo di ...

Sara Errani tuona : “Una squalifica vergognosa - non so se rigiocherò a tennis. Questa è un’ingiustizia” : Sara Errani è intervenuta in merito alla squalifica di dieci mesi inflittale dal TAS di Losanna dopo l’appello chiesto da Nado Italia. Il Tribunale dello Sport ha quintuplicato la condanna iniziale per una positività al doping riscontrata lo scorso anno e per cui aveva già scontato due mesi ma la tennista emiliana non ha accettato il verdetto (che è inappellabile) e ha scritto un post di disappunto su Twitter. Una lunga lettera in cui ...

La stilista suicida Kate Spade ha lasciato un biglietto alla figlia : "Non sentirti in colpa - chiedi a tuo padre" : Kate Spade da anni era alle prese con la depressione. Lo ha rivelato Reta Saffo, sorella della designer di borse morta suicida il 5 giugno. Saffo ha spiegato che la sorella rifiutava di curarsi perché non in linea con l'immagine allegra e spensierata che aveva creato di sé. Ha aggiunto anche di non essere stata sorpresa dal fatto che si fosse tolta la vita e che più volte ha cercato di farla ricoverare in un centro ...

Cuore e scompenso cardiaco - il segnale del tuo corpo che non puoi sottovalutare : come salvarsi la vita : Sentite un lieve affanno a fare le scale, accusate stanchezza dopo mangiato e notate gonfiore dei piedi e delle caviglie verso sera? Se pensate che siano i postumi di una giornata faticosa, di un pasto abbondante o sintomi legati al caldo o all’età sbagliate di grosso, perché invece è il vostro cuor

Savona saluta Padoan : "Non sono il tuo successore..." : Il tempo della campagna elettorale é finito...", aggiunge liquidando così le polemiche dei giorni scorsi sulle sue posizioni sull'euro che gli sono costate il dicastero dell'Economia.

Nina Moric contro Fabrizio Corona : 'Non sputare sulla madre di tuo figlio' : Nina Moric attacca Fabrizio Corona dopo che il suo ex aveva accusato lei di farsi strumentalizzare da Barbara d'Urso. 'Voglio bene a Fabrizio però non dovrebbe sputare odio verso la madre di suo ...

"Non doveva entrare in casa" : Costanzo tuona (di nuovo) contro il Grande Fratello : Maurizio Costanzo torna ad attaccare il Grande Fratello. Dopo averlo definito, alcuni giorni fa, "una discarica televisiva",...

Tanto tuonò al Giro che non piovve. Dopo la cronometro Yates è ancora in rosa : La cronometro Trento-Rovereto se l'erano immaginata tutti e tutti in maniera diversa. C'era chi ne agognava la venuta, chi ne avrebbe fatto volentieri a meno, chi ne detestava solTanto sentirne il nome. La sedicesima tappa del Giro d'Italia doveva essere uno di quei giorni che potevano fare la rivol