Il tribunale di Roma contro le anagrafi che riconoscono genitori gay

Roman Abramovich porta Antonio Conte in tribunale : “cattiva gestione di Diego Costa” : Incredibile ma vero. Il magnate russo del Chelsea vuole risparmiare sull’esonero di Antonio Conte e per farlo intende portare l’italiano

Il sindaco di Modica andrà a Roma per difendere il tribunale : E' stato il sindaco di Modica assieme a quelli di Nicosia e Mistretta a chiedere all'assessore alle autonomie locali di chiedere incontro a Roma

Disabilità - il tribunale di Roma condanna Flixbus per condotta discriminatoria : Il tribunale di Roma ha condannato Flixbus, la società di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto low-cost in tutta Europa, per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con Disabilità a causa della mancata accessibilità degli autobus. Con lo stesso provvedimento il giudice, Cecilia Pratesi, ha ordinato a Flixbus di mettere a disposizione, entro 60 giorni, mezzi accessibili alle persone disabili, nonché di pubblicare a ...

Stadio della Roma : Civita fa suo ingresso in tribunale piazzale Clodio : Stadio della Roma: fissata ad oggi l’inizio interrogatori di garanzia Roma – Michele Civita, ex assessore all’urbanistica della Regione Lazio e consigliere regionale del PD, ha da poco entrato nel Tribunale di piazzale Clodio. Agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta relativa allo Stadio della Roma. L’esponente Dem è entrato a piedi nella Città giudiziaria. Senza rispondere alle domande dei ...

Atac Roma - denuncia manager : “tram e bus sabotati da operai”/ Oggi le carte in tribunale - niente blocco mezzi : Caos Atac a Roma: denuncia dei vertici, "tram e bus sabotati da operai interni". Oggi in Tribunale le carte per evitare il fallimento: il Mit congela il blocco mezzi pubblici(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:09:00 GMT)

Mondo di mezzo - 20 rinviati a giudizio dal tribunale di Roma : Tra questi il ras delle cooperative Salvatore Buzzi, l'ex capogruppo del Pd in Campidoglio D'ausilio e l'ex direttore generale dell'Ama Fiscon. Il processo comincerà il 19 settembre. Condannato il ...

Batistuta-Roma : il tribunale rigetta la richiesta di risarcimento. Appello nel 2020 : Gabriel Batistuta ancora contro la Roma. Intesa come società in generale, non come attuale proprietà, che eredita una causa della precedente gestione, non ancora terminata dopo 12 anni, tanto che il ...

Roma - figlia di due padri registrata all’anagrafe senza l’intervento del tribunale : Il Comune di Roma ha effettuato per la prima volta “una trascrizione completa e spontanea, cioè senza l’intervento di un giudice”, registrando una bimba nata a novembre in Canada, riconoscendone i due papà, “tali grazie alla gestazione per altri”. Il legale che ha seguito il caso, Alexander Schuster, sottolinea però che “il passo avanti di Roma, c...

IsiameD - il tribunale di Roma assolve il blogger. La libertà d’espressione ha vinto : Un provvedimento epocale quello pronunciato dal tribunale di Roma: un blogger vede con forza tutelato il suo diritto fondamentale di espressione e di cronaca, anche quando dall’altra parte esso confligge con gli interessi commerciali (e politici) di un’impresa. Una vicenda che ricorda la storia di Davide contro Golia ai tempi di Internet per l’eccezionalità di quanto successo. Vi racconto questo incredibile spaccato di cronaca giudiziaria ...

Scuola - l’ordinanza del tribunale di Roma : “Alunno con disabilità ha diritto a 18 ore di insegnamento a domicilio” : Avrebbe dovuto avere 18 ore di sostegno ma la Scuola ne ha concesse solo 6,69 a settimana. Nonostante la richiesta di lezioni domiciliari fosse legata a una grave malattia. C’è voluta un’ordinanza del tribunale di Roma per ridare giustizia a Samuele, (nome di fantasia) alunno 14enne vittima, secondo il giudice Silvia Albano, di una “condotta discriminatoria”. A raccontare la vicenda è Maurizio Benincasa, presidente della Federazione ...

tribunale UE : “L’unica vera piadina è quella romagnola” : Secondo il Tribunale dell'Unione Europea l'unica piadina è quella prodotta, con metodo artigianale o industriale, in Romagna.Continua a leggere

tribunale Ue : 'La piadina romagnola Igp va prodotta in Romagna' | : I giudici hanno dato ragione alla Commissione europea e torto a un'azienda modenese. Il bollino Igp conferma i limiti territoriali ma non distingue tra prodotto artigianale e industriale