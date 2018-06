Il successo di Scajola a Imperia contro il ' suo' centrodestra | spiegato dai giornali

agi

: @fattoquotidiano @ElioLannutti ma come si può mandare una persona come Scajola a fare il sindaco di una città, ques… - Oldgenoa : @fattoquotidiano @ElioLannutti ma come si può mandare una persona come Scajola a fare il sindaco di una città, ques… - mic_tod : RT @mic_tod: +++ BREAKING NEWS +++ Claudio #Scajola eletto sindaco ad Imperia. La sua prima dichiarazione per commentare il successo è stat… - piu_rivolta : Vorrei ricordare che #Scajola non è solo quello della casa al Colosseo comprata 'a sua insaputa'. È anche quello de… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) “Io e un gruppetto di giovani freschi abbiamo battuto il resto del mondo”: con queste parole il settantenne ex ministro Claudiosancisce il suo ritorno al governo di. Il 'resto del mondo' è il“ufficiale”, quello sostenuto dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti, che negli ultimi anni ha spodestato il centrosinistra conquistando le storiche roccaforti rosse della regione. E se l’affluenza per i ballottaggi non premia - ha votato il 48,43 per centoil 62,79 per cento del primo turno -, gli imperiesi hanno preferito la coalizione di quattro liste civiche (che ha preso il 52,05 per cento dei voti) allo schieramento di Luca Lanteri, candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. La sfida con Toti (attraverso Lanteri) Così l'ex ministro ...