Il Segreto | Francisca scompare | Fernando Mesia prende il suo posto

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA ha problemi con gli operai : Le prossime settimane de Il Segreto saranno all’insegno dell’alta tensione a causa di un piano orchestrato dalla terribile FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), la quale – pur di creare un problema a Julieta Uriarte (Claudia Galan) – ordinerà a Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) di far crollare una casa di accoglienza appena costruita dalla nostra protagonista… Che cosa succederà? Stando a quanto segnalato dalle ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 25-29 giugno 2018 : Francisca caccia di casa Saul! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno 2018: la furia di Ulpiano! Saul fa la sua scelta! Candela perdona Venancia… Anticipazioni Il Segreto: Saul sceglie Julieta e Francisca lo caccia via dalla Villa! Ulpiano decide di vendicare col sangue la morte di suo padre! Candela concede un’ultima chance a Venancia! Dolores disperata… Parte una nuova settimana in compagnia delle storie de El ...

Il Segreto anticipazioni : ultimatum di FRANCISCA - SAUL chi sceglie??? : Tante nuove e coinvolgenti trame in arrivo nei prossimi episodi de Il Segreto, la telenovela spagnola di Canale 5: come già accaduto in precedenza, il povero SAUL (Ruben Bernal) dovrà nuovamente scegliere se stare al fianco di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) o di Julieta Uriarte (Claudia Galan)… Come avrete già potuto vedere e intuire nel corso delle puntate, il giovane Ortega dovrà assumere nuovi operai per portare a compimento il ...

