Il Segreto Anticipazioni 26 giugno 2018 | Ulpiano medita vendetta contro Carmelo

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 26 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 26 giugno 2018: Prudencio Ortega tradisce suo fratello Saul, che intanto è costretto a scegliere tra Julieta e Donna Francisca… Ulpiano scopre da Carmelo che è stato proprio quest’ultimo ad uccidere il padre e dice all’uomo che tornerà dalla madre solo se lui andrà via dalle loro vite. Ma non solo: il ragazzo vuole vendicare la morte del padre con il sangue di Carmelo… Candela ...

Anticipazioni IL Segreto su Rete 4 : NOZZE e RAPIMENTI il 2 e 3 luglio : La programmazione televisiva di inizio luglio, anticipata da Bubinoblog, ci dà l’occasione di segnalare ai nostri lettori un temporaneo spostamento di Rete de Il SEGRETO, cosa di cui si parlava già da quando sono stati resi noti i palinsesti estivi di Mediaset. Vediamo nei dettagli di che si tratta. In pratica, nel periodo compreso tra lunedì 2 e venerdì 6 luglio, la telenovela ambientata a Puente Viejo non andrà in onda su Canale 5: nei ...

Anticipazioni Il Segreto/ Puntate serali su Rete 4 il 2 e 3 luglio : Cambio di programmazione in arrivo per la soap opera Il Segreto, che da anni ormai intrattiene un corposo numero di telespettatori su Canale 5. Negli ultimi mesi di programmazione, però, complici anche i continui cambi di palinsesto e di orari, gli ascolti della telenovela ambientata a Puente Viejo sono drasticamente calati sia in prime time che in daytime. Tuttavia possiamo svelarvi che sono in arrivo dei nuovi appuntamenti in prima serata con ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole e puntate 25-29 giugno : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Saul muore? Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5. Le vicende degli abitanti di Puente Viejo sono sempre più intricate. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Julieta temerà per la sorte di Saul scomparso da alcuni giorni. Infatti verrà ritrovato un cadavere senza documenti. Mauricio dirà a Raimundo di non essere riuscito a trovare le prove che ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - Prudencio vuole avvelenare Julieta : ANTICIPAZIONI Il Segreto: nelle puntate spagnole, Prudencio tenta di avvelenare Julieta, il suo ultimo terribile e folle atto per punire la neo sposa, colpevole di non amarlo e non concedersi a lui. Qualcosa però andra' storto ed un altro personaggio femminile, molto vicino alla Uriarte, ne fara' le spese. Nel frattempo, continuano i giorni di prigionia di Alfonso ed Emilia, incolpati ingiustamente da Perez Ayala. La testimonianza di Fe sembra ...

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA ha problemi con gli operai : Le prossime settimane de Il Segreto saranno all’insegno dell’alta tensione a causa di un piano orchestrato dalla terribile FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), la quale – pur di creare un problema a Julieta Uriarte (Claudia Galan) – ordinerà a Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) di far crollare una casa di accoglienza appena costruita dalla nostra protagonista… Che cosa succederà? Stando a quanto segnalato dalle ...

Il Segreto - anticipazioni trame dal 25 al 29 giugno : Ulpiano vuole vendicare il padre ucciso : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno, sempre alle 15.30. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca svela a Ulpiano chi è l’assassino del padre Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 25 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 25 giugno 2018: Mentre Saul riflette ancora sull’ultimatum di donna Francisca, Ulpiano non intende assolutamente perdonare Carmelo per aver ucciso il padre… Dolores si trova in uno stato di profonda tristezza. perché Tiburcio le ha comunicato che presto il circo lascerà Puente Viejo… Rosa è molto agitata: Julieta ed Emilia, infatti, stanno tardando a rientrare dall’incontro ...

Il Segreto - anticipazioni : Donna Francisca caccia di casa Saul : Il Segreto Donna Francisca de Il Segreto, dopo Pepa, ha trovato un’altra Donna capace di tenerle testa e metterla all’angolo. Questa Donna è Julieta, colei che ha fatto innamorare Saul, nuovo figlio “putativo” della matrona: il ragazzo, dovendo scegliere tra l’amore della sua vita e l’affetto di Donna Francisca, sceglierà il primo, cosa che li allontanerà e farà aumentare l’odio di quest’ultima nei ...

Il Segreto Anticipazioni dal 25 al 29 giugno : Francisca caccia Saul : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca caccia dalla tenuta Saul, Ulpiano e la vendetta contro Carmelo Le anticipazioni dal 25 al 29 giugno de Il Segreto rivelano che Prudencio mostra sempre di più la sua gelosia nei confronti di Julieta e Saul, tanto che confessa a Donna Francisca che i due stanno insieme. La […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 25 al 29 giugno: Francisca caccia Saul proviene da Gossip e Tv.

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Fe torna a Puente Viejo per aprire un negozio di vini e liquori : Colpi di scena accadranno nei prossimi episodi de Il Segreto, [VIDEO] la soap opera scritta da Aurora Guerra e trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5. I nuovi spoiler svelano che Fe tornera' a Puente Viejo con l'intenzione di realizzare il sogno della sua amica Magdalena, morta davanti ai suoi occhi, ovvero quello di aprire un negozio di vini e liquori. Il Segreto trame: Fe torna a Puente Viejo Le ANTICIPAZIONI dei nuovi episodi de Il ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - puntate spagnole : Don Anselmo cade per terra e perde la memoria : Nuovo appuntamento dedicato a Il Segreto [VIDEO], la serie che dal 2013 va in onda su Canale 5. Le ANTICIPAZIONI che arrivano direttamente dalla Spagna ci rivelano che Don Anselmo sara' uno dei protagonisti assoluti dello sceneggiato iberico diretto da Aurora Guerra. Il prete di Puente Viejo rimarra' coinvolto in un piccolo incidente domestico causato involontariamente da una sua fedele. Stiamo parlando di Gracia Miranar, la moglie di Hipolito ...

Il Segreto Anticipazioni : MARCELA e le contrazioni - il parto si avvicina? : A Il Segreto, tiene ormai banco da qualche mese la trama legata alla gravidanza di MARCELA Del Molino (Paula Ballesteros): entrata inizialmente come un “fattore di disturbo” tra Beatriz Dos Casas (Giulia Charm) e Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Paco (Manuel Aguilar Suarez) è riuscita col tempo a conquistare il cuore del marito, il quale aveva accettato di sposarla proprio per dare una famiglia stabile al bambino che la ...