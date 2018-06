Il rifornimento è col botto | se ne va con la pistola nel serbatoio dell’auto e l’errore

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Un uomo sta effettuando ilpresso una stazione di servizio a Zhytomyr, in Ucraina. Salito a bordo, l’uomo dimentica di estrarre ladale parte indisturbato, trascinando via l’intera pompa. La fuoriuscita di materiale infiammabile darà origine a un incendio che devasterà quasi l’intera area di servizio per fortuna senza vittime. La polizia in possesso del video delle telecamere a circuito chiuso sta ancora cercando il responsabile dell’incidente. L'articolo Ilè col: se ne va con laneldell’auto e l’errore gli costa carissimo proviene da Il Fatto Quotidiano.