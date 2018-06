Il protezionismo USA manda in tilt Wall Street

Affondo Usa : da Mezzanotte dazi su acciaio e alluminio anche per l'UE. Juncker non ci sta : "E' protezionismo" : Scure dazi per per Ue, Canada e Messico. E' infatti arrivato l'annuncio Usa sui dazi commerciali. Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, da detto che gli Usa applicheranno da ...