Il Partito comunista cinese e i fedeli commentano l' intervista di papa Francesco sui

Google accusata dal governo USA di collaborare con il Partito comunista Cinese tramite Huawei : Stando a quanto riportato da Reuters, pare che il governo statunitense stia facendo pressioni su Google per "riconsiderare" il suo rapporto con Huawei L'articolo Google accusata dal governo USA di collaborare con il Partito Comunista Cinese tramite Huawei proviene da TuttoAndroid.

Portogallo - No all’eutanasia : Parlamento boccia proposta di legge/ Voti decisivi cattolici e Partito Comunista : Il Parlamento portoghese boccia quattro proposte di legge sull'eutanasia grazie ai Voti del Partito Comunista e dei cattolici del Partito popolare: un interessante caso (Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:43:00 GMT)

Zhang Jindong tenta la scalata al Partito comunista cinese. Inter - cosa cambia? : ... che suggerisce alle aziende di non buttare soldi nel calcio, rischia di compromettere anche gli investimenti futuri nell' Inter , con un controllo dei costi sempre più stretto e una politica sul ...

Cina - per i media vicini al Partito comunista Peppa Pig è “sovversiva” : cancellati dal web 30mila video : Simbolo dei poco di buono e poco educativa. Il sito di condivisione e streaming video Douyin ha cancellato oltre 30mila clip di Peppa Pig, il famoso personaggio dei cartoon per bambini. Gli amministratori del sito hanno inoltre cancellato migliaia di commenti contenenti l’hashtag #PeppaPig. La censura non sembra motivata politicamente né legata ai creatori del personaggio amato da bambini e adulti. E proprio qui starebbe il problema. Il ...