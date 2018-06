Il Nord Italia traina l' economia nazionale Crolla l' agricoltura

Il piano di Conte sui migranti : 'Basta solo oneri per l'Italia. Subito hotspot in Nordafrica' : Il doppio ruolo Sul tema migranti un carico così grande di aspettative sarà rappresentato, curiosamente, da un personaggio che fa politica attiva da tre settimane. Da quando si è insediato, Giuseppe ...

Pensioni : lavoratori statali e del Nord Italia i favoriti dalla riforma Lega-M5S : La riforma delle Pensioni del Governo Conte non è ancora stata partorita ma lascia gia' più di qualche dubbio negli Italiani. Da diverse analisi condotte dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, si mettono in luce tutti gli aspetti più discutibili sia di quota 100 che di quota 41. In primo luogo, la platea di soggetti interessati alle novita' sembra presentare discriminazioni territoriali e di tipologia di lavoro svolto. Una cosa certa è che quota 100 e ...

Il piano di Conte sui migranti : “Basta solo oneri per l’Italia. Subito hotspot in Nordafrica” : Il piano italiano è pronto. Nel suo ventiduesimo giorno da presidente del Consiglio, rinchiuso nello studio al piano nobile di palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha rifinito il dossier sulla questione migranti che domani pomeriggio lui stesso illustrerà ai Paesi che parteciperanno al summit informale di Bruxelles. Sul piano stanno lavorando alla Farnesi...

Previsioni Meteo - il ciclone sull’Italia spiana la strada a un freddo e anomalo corridoio Nord/orientale : attenzione alla prossima settimana - maltempo estremo e temperature shock! : 1/24 ...

Allerta Meteo - fronte freddo avanza sull’Italia da Nord/Est e porta il maltempo : allarme per le Regioni Adriatiche : 1/7 ...

Maltempo - Italia divisa a metà nel giorno del Solstizio d’Estate : sole e caldo al Nord - bombe d’acqua in Sicilia [DATI] : 1/4 ...

Fiocchi Day per l’Area del Nord Italia - Pietro Zecchi trionfa ed è cartuccia d’oro : Una 24^ edizione all’insegna dei record, con 353 tiratori a darsi battaglia per la finale dell’Area Nord sul campo di Lonato È stato Pietro Zecchi a imprimere il sigillo sulla finale del Fiocchi Day per l’Area del Nord Italia. Domenica 17 giugno, dalle linee di tiro del Trap Concaverde di Lonato, il tiratore in forza al TAV Carisio (VC) ha vinto l’ambito trofeo offerto dalla ditta Fiocchi, leader mondiale di munizioni da caccia e tiro, ...

Furti e rapine nel Nord Italia - 23 arresti. I carabinieri di Pavia : "Commessi almeno 94 colpi" : Il bilancio dell'operazione Vampiri. I reati: rapina, furto, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi

Furti e estorsioni nel Nord Italia - da Pavia 'Operazione Vampiri' : 23 arresti : I carabinieri della compagnia di Stradella , Pavia, , in collaborazione con i loro colleghi di Piacenza, Milano, Brescia, Padova e Alessandria, hanno arrestato questa mattina all'alba 23 persone, ...

CORSICO - UCCISO 54ENNE NordAFRICANO/ Ultime notizie Milano - agguato in strada : moglie “via da Italia razzista” : CORSICO, 54ENNE senegalese UCCISO in strada dopo sparatoria, Ultime notizie, omicidio per odio razziale? L'uomo aveva litigato a seguito di alcuni insulti per il colore della pelle(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:23:00 GMT)

L'Italia a due velocità - il divario tra Nord e Sud - : Settentrione e Meridione sono sempre più distanti tra loro, sembrano due realtà geografiche diverse eppure fanno parte della stessa nazione: L'Italia. Ne parliamo ad Hashtag24

Allerta Meteo - settimana tempestosa sull’Italia : nubifragi - grandinate e tornado flagelleranno la nostra Penisola prima al Nord e poi al Centro/Sud : 1/14 ...