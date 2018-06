Il museo Italia Siamo primi al mondo per patrimonio ma sappiamo valorizzarlo? II

Il museo Italia. Siamo primi al mondo per patrimonio ma sappiamo valorizzarlo? / I : Si stima che l’Italia concentri – a seconda della definizione di patrimonio culturale – dal 60% al 75% di tutti i beni artistici esistenti in ogni continente. Pertanto il nostro Paese rappresenta un punto di riferimento per chiunque nel mondo, soprattutto per chi si è occupato e si occupa d’Arte, dagli artisti del Rinascimento, agli intellettuali che realizzavano il famoso Gran tour tra il Settecento e l’Ottocento, fino ad oggi. ...

La Borsa Italiana finanzierà il restauro delle opere al museo di Capodimonte di Napoli : Mercoledì 6 giugno a Napoli la presentazione del progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Borsa Italiana sceglie Napoli per la terza edizione di “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”, il progetto dedicato alla raccolta di risorse destinate al restauro delle opere d'arte.Continua a leggere

A Castelvecchio il maestro della museografia italiana contemporanea Guido Canali : Fonte immagini "Taccuini internazionali" All'incontro sarà presente anche l'assessore alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala. Per partecipare è necessario confermare la presenza inviando una ...

E a Pontedera la storia della mobilità italiana è tutta da vivere al museo : «Piaggio ha basato la sua storia e il suo successo sull'innovazione, sulla capacità di immaginare un futuro invisibile agli altri, di interpretare i bisogni della gente di ogni parte del mondo, sia ...

museo Diocesano L'ITALIA DI MAGNUM : Da Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin, che presenta 130 immagini di venti tra i più importanti maestri della fotografia del XX secolo, che raccontano la cronaca, la storia e il costume del nostro ...

Nuovo museo Piaggio - monumento all'Italia che si muove : Nuovo Museo Piaggio, monumento all'Italia che si muove Colaninno: “Piaggio ha basato la sua storia e il suo successo sulla capacità di immaginare un futuro invisibile agli altri” Continua a leggere

Il gelato italiano in festival conquista il mondo. E in Cina apre il primo museo dedicato : Voglia di gelato. Sempre più forte. Alla vigilia della stagione estiva e con la partenza del gelato festival Europa al via oggi a Firenze, il dolce artigianale freddo per eccellenza sembra non conoscere crisi e premia chi è creativo e investe in qualità.L'Osservatorio Sigep (il Salone internazionale della gelaterie e pasticceria tenutosi a Rimini a inizio anno) ha stimato nel 2017 (per il periodo estivo in Italia) una ...

A Pontedera il più grande museo motociclistico italiano : Pontedera, 19 apr. (Adnkronos) – “Il museo Piaggio va oltre la Vespa, si rinnova profondamente e cresce sia nelle dimensioni sia nella ricchezza delle sue collezioni, per diventare il più grande museo motociclistico d’Italia e uno dei maggiori in Europa, passando da 3mila ad oltre 5mila metri quadrati, con oltre 250 preziosi pezzi esposti”. Il presidente e ad di Piaggio, Roberto Colaninno, lo afferma in occasione ...

