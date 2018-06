Il mondo femminile sarà il protagonista del Carnevale di Fano 2019

Canoa slalom - Coppa del mondo Liptovsky Mikulas 2018 : Stefanie Horn chiude sesta nel K1 femminile : Arrivano un piazzamento ed un’eliminazione in semifinale per l’Italia nella prime finali della prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom: a Liptovsky Mikulas Stefanie Horn, dopo aver chiuso proprio al decimo posto le semifinali, ha chiuso sesta, mentre Raffaello Ivaldi ha terminato al 27° posto. Nel K1 femminile ha vinto l’australiana Jessica Fox in 101″20, davanti all’austriaca Corinna Kuhnle a 1″58, ...

Il mondo femminile sarà il tema del Carnevale di Fano 2019 : Non solo carri e sfilate, il tema scelto dall'Ente Carnevalesca, verrà trattato anche negli eventi collaterali, laboratori, spettacoli e nei tanti appuntamenti che si svolgeranno durante le tre ...

Canoa - Cecilia Panato vince la Coppa del mondo nel C1 femminile : decisiva la tappa slovena di Celje : Cecilia Panato vince il prestigioso trofeo di Coppa Del Mondo nel C1 femminile per questo 2018, grazie al doppio oro conquistato lo scorso weekend a Banja Luka L’ultimo atto di Coppa del Mondo, nelle acque slovene di Celje, si conclude ancora una volta con una soddisfazione azzurra. Cecilia Panato vince il prestigioso trofeo di Coppa Del Mondo nel C1 femminile per questo 2018, grazie al doppio oro conquistato lo scorso weekend a Banja Luka ...

'Dopo la menopausa sono diventata sesso dipendente' - 50enne svela uno dei tabù del mondo femminile : di Alessia Strinati Un desiderio inarrestabile quello di Karin Jones, medico americano e madre di un bimbo di 9, che ha raccontato i suoi disturbi dopo essere andata in menopausa. La donna, che vive a ...

Volley : A2 Femminile - Beatrice Valpiani è la regista di mondovì : MONDOVI' , CUNEO, - Cambio di diagonale in casa Lpm Bam Mondovì . Dopo l'arrivo, nel ruolo di opposto, di Elisa Zanette, la società monregalese annuncia la nuova palleggiatrice: sarà Beatrice Valpiani ...

FIBA 3X3 Europe Cup – L’Italia femminile - campione del mondo - in raduno a Roma in vista delle qualificazioni : qualificazioni FIBA 3×3 Europe Cup. L’Italia femminile in raduno a Roma il 18 giugno La Nazionale 3×3 Open femminile, dopo aver vinto la FIBA World Cup, torna a radunarsi il prossimo 18 giugno per la partecipazione alle qualificazioni della FIBA 3×3 Europe Cup di Andorra del 24-25 giugno. Qui di seguito la convocazione. II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 18 al 20 ...

Tiro a volo - Coppa del mondo Siggiewi 2018 : niente finale per Jessica Rossi e Silvana Stanco nel trap femminile : Seconda giornata dedicata alla fossa olimpica a Siggiewi, in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo. Poco azzurro nella città maltese: due delle tre italiane impegnate nel trap femminile pagano un errore di troppo e si vedono sfumare l’accesso alla finale (vinta dalla finlandese Satu Makela-Nummela). A farne le spese sono Jessica Rossi e Silvana Stanco, rispettivamente ottava e nona. Tutte e due le atlete della ...

Italia femminile nella storia - è campione del mondo. Battuta la Russia in finale per 16-12 : L'apotesi nella sfida decisiva grazie a una prestazione maiuscola che ha regalato alle azzurre il tetto del Mondo. Il 3x3 è entrato nel programma olimpico e debutterà ai Giochi di Tokyo 2020.

Vela - Finali Coppa del mondo Marsiglia 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso terze nel 470 femminile! : Ultima giornata delle Finali della Coppa del Mondo di Marsiglia. Oggi sono andate in scena le ultime Medal Race. Sfortunatamente, per via delle condizioni meteo, non è stata disputata nella classe 470 femminile. Classifica confermata dunque, e medaglia di bronzo per Elena Berta e Bianca Caruso, terze con 54.7 punti. L’oro è andato alle inglesi Hannah Mills e Eilidh McIntyre, prime con 24 punti, l’argento alle spagnole Silvia Mas ...

Tiro a volo - Coppa del mondo Siggiewi 2018 : Diana Bacosi quarta nello skeet femminile : La prima finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, iniziata ieri a Siggiewi, Malta, riserva subito un amaro quarto posto all’Italia: Diana Bacosi resta ai piedi del podio nella finale dello skeet femminile. Eliminate in qualifica le altre due azzurre in gara, Chiara Cainero e Katiuscia Spada. La vittoria va alla britannica Amber Hill, con 52/60, che batte la statunitense Amber English, ferma a quota 48/60. Eliminata in terza ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Paola Egonu sfida Tijana Boskovic - chi è il miglior opposto al mondo? Scontro totale in Italia-Serbia : Paola Egonu contro Tijana Boskovic: questo è lo Scontro diretto più atteso in Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 16.30) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le Campionesse d’Europa in un incontro decisivo per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six ma ci sarà una partita dentro la partita. La sfida totale tra i due opposti rappresenta il tema caldo della ...

Volley : A2 Femminile - Elisa Zanette giocherà a mondovì : LE PAROLE DEL DS PAOLO BORELLO - ' Come accade nello sport, ad ogni fine stagione arriva il momento di salutare giocatrici che hanno dato tanto e che sono entrate nel cuore dei tifosi. Con l'...

Scherma - Coppa del mondo 2018 : la sciabola femminile chiude la stagione a Tunisi : Anche la sciabola femminile è arrivata al termine della sua stagione di Coppa del Mondo e la cornice per quest’ultima tappa è quella di Tunisi. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali e sicuramente è un test fondamentale per valutare lo stato delle azzurre sia nell’individuale che nella gara a squadre. Nell’ultimo Grand Prix di Mosca c’è stato il ritorno di Sofya Velikaya e la russa ...