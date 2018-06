Il ministro Costa | ' Stop alle bottiglie di plastica negli edifici pubblici L' acqua resti

Perché il ministro Costa vuole vietare le bottiglie di plastica negli edifici pubblici : Bandire contenitori e bottiglie di plastica dagli edifici pubblici: la proposta arriva direttamente da Sergio...

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici” : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rilancia la politica plastic free già avviata dal suo ministero, proponendo di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici. Confermata anche la battaglia sull'acqua pubblica: "Per l'Italia l'acqua non è soggetta al mercato unico perché è bene comune".Continua a leggere

Ambiente - il ministro Costa : no alla mercificazione dell’acqua potabile : “La proposta di direttiva sulla qualità delle acque per il consumo umano nasce da una mobilitazione popolare senza precedenti, con quasi 2 milioni di cittadini europei intervenuti per chiedere all’Unione di garantire un accesso sufficiente all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per tutti“: lo ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a Lussemburgo per partecipare al Consiglio Ambiente ...

Il ministro dell'Ambiente Costa : «Vietare bottiglie di plastica negli edifici pubblici» : Niente più confezioni di plastica negli edifici pubblici. E' la proposta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenuto al Consiglio Ambiente Ue a Lussemburgo. Il ministro ha...

Il ministro dell'Ambiente Costa : 'Vietare bottiglie di plastica negli edifici pubblici' : Niente più confezioni di plastica negli edifici pubblici. E' la proposta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenuto al Consiglio Ambiente Ue a Lussemburgo. Il ministro ha anche sottolineato ...

Abruzzo - Parco Costa Teatina : l’assessore Mazzocca sollecita Presidente del Consiglio e ministro dell’Ambiente : Il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, a cui sono state conferite nuove deleghe tra cui quella relativa alla politica generale e strategica delle aree protette, ha annunciato l’operazione di sollecito che, nelle prossime ore, verrà avviata e indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell’Ambiente Costa in merito alla necessità di istituire il Parco della Costa Teatina senza perdere più tempo oltre ai ...

Giornata Mondiale contro la Desertificazione - il ministro Costa : stop al consumo di suolo : “I cambiamenti climatici e la Desertificazione sono interconnessi e ci riguardano molto da vicino“, ha dichiarato oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione della Giornata Mondiale contro la Desertificazione. Tra gli impegni presi dal neo Ministro come priorità di governo, “portare avanti il disegno di legge sullo stop al consumo di suolo e quello per la gestione pubblica e sostenibile ...

Sergio Costa - ministro dell’Ambiente : “Le priorità? Terra dei Fuochi e lotta alla corruzione” : Sergio Costa, neo-ministro dell'Ambiente fortemente voluto da Luigi Di Maio nel governo del cambiamento, illustra ai microfoni di Fanpage.it le priorità del suo dicastero: "Messa in sicurezza e bonifica della Terra dei Fuochi e dei Sim, creazione del deposito nazionale delle scorie nucleari e legge incisiva sulla corruzione per fermare le ecomafie".Continua a leggere

Ambiente - ministro Costa : l’amianto “non lo voglio vedere più” : Quella dell’amianto è “una frontiera di cui l’Italia si deve preoccupare e che ci fa zoppicare. A preoccuparci è la ricaduta sul territorio e quella sanitaria e dobbiamo proporre qualcosa che favorisca l’uscita da sistema amianto“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi a Montecitorio in occasione della presentazione del Rapporto Rifiuti Speciali 2018 di Ispra. “Io l’amianto ...

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa lancia la Plastc Free Challenge : 'Liberiamo le istituzioni dalla plastica' : Il nuovo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una 'Challenge' perché si cominci a liberare le istituzioni dalla troppa plastica . La Plastic Free Challenge , #PFC, , sul modello della Ice ...

Incendi - ministro Costa : al via la videosorveglianza di parchi e zone a rischio : “Una delle progettazioni speciali che come Ministro dell’Ambiente voglio mettere sul tavolo è quella della videosorveglianza nei parchi e nelle zone dove si rivelano particolari rischi di Incendi boschivi. Nelle prossime settimane, prima dell’arrivo del caldo intenso, verrà inaugurato il primo sistema di videosorveglianza all’interno del parco Nazionale del Vesuvio, che ha sofferto tantissimo durante la scorsa estate. La ...

Ambiente - ministro Costa : “Ogni italiano raccolga un pezzo di plastica” : “Adesso che comincia l’estate, che si va in spiaggia, si va in montagna, ogni italiano, ogni persona che si trova nel nostro bellissimo paese, raccolga qualche pezzo di plastica che qualche scellerato ha gettato, e lo metta nella differenziata. Ripuliamo il mondo assieme, proviamoci fino in fondo. Perché 60 milioni di italiani, sono 60 milioni di pezzi di plastica in meno“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, ...

Maltempo - il ministro Costa : la messa in sicurezza del territorio la più grande opera necessaria : “Siamo vicini alle famiglie sfollate di Bussoleno: purtroppo la frana e il dramma che stanno vivendo quei cittadini sono solo un segnale di quanto il nostro Paese sia fragile, soprattutto dopo gli incendi dell’anno scorso che hanno depauperato il territorio“: ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “La messa in sicurezza a partire dalle aree di maggior rischio è sicuramente la più grande opera pubblica ...

Frigo-valley romana - il ministro Costa batta intervenga subito : Foto: Il Fatto Quotidiano Lo schizofrenico dibattito di questi giorni di neonato governo gialloblu – la Lega ormai è blu, blu, non verde – si sta accartocciando su due o tre temi. Sempre gli stessi: la stretta sui migranti, le tasse e il fisco fra cui Iva e redditometri vari che promettono di portarci al default, alcune grossolane impostazioni di politica estera (vedremo come se la caverà Giuseppe Conte al G7 canadese senza suggeritori in loco). ...