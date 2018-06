Il Milan alla Uefa | «Pronti a pagare per il passato | ma regole uguali per tutti»

Installare una cassaforte a Milano : come mettere al sicuro i propri beni : La sicurezza della propria abitazione è fondamentale. Le forze dell’ordine, sopratutto in prossimità delle partenze estive, forniscono consigli utili per

Uefa-Milan - la Fiorentina alla finestra : ANSA, - FIRENZE, 24 GIU - Cresce l'attesa nella Fiorentina per il verdetto Uefa sul Milan: in caso di penalizzazione del club rossonero con l'esclusione dalla prossima Europa League, la squadra viola ...

Milano - dal sindaco alla banda : un intero paese in pigiama per la festa d'estate : Un intero paese in pigiama, dal sindaco alla giunta comunale, fino ad arrivare alla banda cittadina: è successo a Rescaldina, nel Milanese, dove il Comune, la Pro loco e la Consulta del commercio hanno organizzato la pigiama Party Summer Night. All'originale evento, con tanto di...

Eddie Vedder - il tributo del cantante alla moglie : 'A Milano il nostro primo incontro' : Agenzia Vista, Milano, 24 giugno 2018 Durante il concerto a San Siro, Eddie Vedder , frontman dei Pearl Jam, ha letto una lettera alla moglie in italiano, un tributo per il amore, dato che fu proprio ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Milano : due latitanti arrestati dalla polizia : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Due cittadini stranieri, colpiti da mandato di cattura europeo per l'estradizione, sono stati arrestati a Milano. La polizia ha bloccato un cittadino peruviano 30enne e un francese di 76 anni a seguito della segnalazione telematica 'Alert Alloggiati', la comunicazione t

Migranti - Sala alla tavola multietnica : “Io l’anti-Salvini a Milano. Basta con le sbruffonate - battiamolo con i fatti” : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si candida come l’anti-Salvini. Dalla tavolata multietnica organizzata al Parco Sempione dal Comune e dalle associazioni che credono nel modello Milano simbolo di integrazione, il primo cittadino si rivolge al ministro dell’Interno. “L’accoglienza è irrinunciabile, Basta con le sbruffonate”. L'articolo Migranti, Sala alla tavola multietnica: “Io l’anti-Salvini a Milano. ...

Pearl Jam - concerto Idays Milano 2018/ Foto : la romantica dedica di Eddie Vedder alla moglie : Pearl Jam, Iday Milano 2018: la band di Eddie Vedder si esibisce a Experience Milano. Scaletta, orari, biglietti, oggetti vietati e tutto ciò che c'è da sapere sul concerto.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Ricetta Milano : volti e sorrisi da tutto il mondo alla tavolata di Parco Sempione : Centinaia di cittadini stranieri riuniti alla tavolata della solidarietà Ricetta Milano lungo Parco Sempione: tutti a condividere cibo e sorrisi nella giornata del pasto dei popoli dedicato alla multietnicità LEGGI L'ARTICOLO

Milano - travolto da un tram vicino alla Centrale : è grave : Un uomo di 62 anni trasportato in codice rosso al Policlinico: ancora da chiarire le cause dell'incidente

Addio Li Yonghong - il Milan passa alla famiglia Ricketts : Il mancato pagamento dei 32 milioni da parte di Mister Li ha fatto preoccupare i tifosi del Milan. Uno spiraglio

Ricetta Milano : al Sempione in migliaia alla tavolata solidale per il pasto dei popoli : L'arrivo dei partecipanti fin dalle prime ore della mattinata per la festa aperta dal sindaco Sala e dall'arcivescovo Delpini, che durerà tutta la giornata

Noel Gallagher’s High Flying Birds e Paul Kalkbrenner - Concerto IDays Milano 2018/ Scaletta - orari e biglietti : Noel Gallagher’s High Flying Birds e Paul Kalkbrenner, Concerto IDays Milano 2018, all'Experience oggi, sabato 23 giugno: Scaletta, orari, biglietti e oggetti vietati.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Milano : liceale 18enne esclusa dalla gita scolastica perché ha il diabete : Una ragazza di un liceo di Milano non ha potuto partecipare alla gita scolastica [VIDEO] con la sua classe. Nonostante all'apparenza possa sembrare una vicenda poco significativa, in realta' ciò che ha destato clamore è la motivazione che ha costretto la studentessa a rimanere a casa. Infatti, siccome è affetta da diabete mellito di tipo 1, nessun insegnante si sarebbe assunto la responsabilita' di somministrarle il farmaco salvavita in caso di ...