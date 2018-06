Il grande golf a Milano

Golf – Bmw International Open : grande recupero di Edoardo Molinari : Eurotour: nel Bmw International Open gran recupero di Edoardo Molinari , dal 55° al 16° posto Edoardo Molinari è balzato dal 55° al 16° posto con 143 (74 69, -1) colpi nel secondo giro del BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania, dove si è portato al vertice con 138 (71 67, -6) l’australiano Scott Hend. Sono rimasti in gara Andrea Pavan, 52° con 147 ...

grande successo all'Olgiata per la Calciattori Golf Cup 2018 : Roma, 24 mag. , askanews, Tutti insieme, storici calciatori e attori italiani, sul campo da Golf per un torneo all'insegna di una campagna etica di sensibilizzazione sui giovani alla pratica di una ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day svetta in testa al Wells Fargo Championship. grande rimonta per Francesco Molinari : Rivoluzione al comando della classifica del Wells Fargo Championship, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. L’australiano Jason Day si è issato al comando della classifica chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) ed ergendosi al comando con 10 colpi totali sotto il par, grazie ai cinque birdie messi a referto tra le buche 9 e 15, che gli hanno ...