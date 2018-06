Il finale di Suits 7 con le nozze bis di Merghan Markle in onda in Italia il 25 giugno

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ildi7 andrà inanche inproprio oggi, 25, per la gioia degli amanti dei matrimoni. Dal Royal Wedding al #Wedding, è così che Premium Stories ha lanciato l'episodio che chiuderà la settima stagione della serie e che sancirà l'uscita di scena di due personaggi storici ovvero Meghane Patrick J. Adams.Sulla pagina Facebook di Premium Stories è stato pubblicato il promo inno dell'episodio (che potete vedere in fondo all'articolo) accompagnato dalla didascalia: "Dopo il #RoyalWedding è il momento dello #Wedding: domani sera non perdere il matrimonio ‘seriale’ dell’anno".Il legal drama creato da Aaron Korsh nel 2011 è arrivato ad un punto importante che, però, non metterà ancora fine alla saga visto che gli episodi di7 presto lasceranno il posto alla già annunciata ottava e ultima stagione della serie in cui Katerine ...