Il cane più brutto del mondo è un bulldog del Minnesota | il concorso di bruttezza va a

Zsa Zsa è il cane più brutto del mondo/ Il bulldog inglese vince - la sua padrona : “Lei è bellissima!” : Zsa Zsa è il cane più brutto del mondo: il bulldog inglese vince l'edizione del 2018 e la sua padrona è fiera di lei: “E' bellissima!”, ecco cosa ha vinto.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:12:00 GMT)

È più intelligente il cane o il gatto? : Adesso la scienza dà ragione a... - Pexels Chi ha un cane non ha dubbi: a Fido 'manca solo la parola', per il resto sono umanoidi, fatti e finiti. Lo dimostra il fatto che sono leali, gioiosi e che ...

Lascia il cane chiuso in auto sotto il sole per più di sei ore : salvato dai poliziotti : JESOLO - È stata denunciata per abbandono di animali una donna di 54 anni che ieri ha Lasciato il proprio cane per ore all'interno dell'auto in parcheggio, a Jesolo . L'animale era stato notato da un ...

Più sereni e produttivi con il cane in ufficio : Molti hanno la foto sullo screen saver o sul telefonino, ma vorrebbero averlo più vicino: l’amico a 4 zampe non si dimentica quando siamo al lavoro e ora un sondaggio condotto da Petpassion, la community italiana dei pet lovers powered by Purina, dimostra che con Fido o Charlie in ufficio l’atmosfera è più serena e rilassata, la produttività migliora e la felicità è contagiosa. L’inchiesta è stata fatta in occasione della ...

VIDEO - LO SPOSO FA caneSTRO DALL'ALTARE/ Video - il matrimonio più pazzo del mondo : il sacerdote lo sfida e... : matrimonio bizzarro in provincia di Treviso: il sacerdote invita lo SPOSO a fare centro nel CANESTRO di basket, se ce la fa il matrimonio funzionerà, ecco le immagini(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Fido - più che un cane da medaglia d’oro era un animale. Come l’uomo : Feroce con l’uomo stupido e crudele ma tenerissimo con gli indifesi, Anatole France andava sempre dritto al punto: “Finché non avremo amato un animale, una parte della nostra anima rimarrà silente”, diceva l’autore di Gli dei hanno sete, Premio Nobel per la letteratura nel 1921. Ma non soltanto nell’uomo l’anima può risvegliarsi e bruciare più forte, gettando i semi di un nuovo modo di essere nel mondo. La capacità di superare i confini ...

Katia Ricciarelli lancia una frecciatina a Pippo Baudo : “Sento più la mancanza del mio cane” : Katia Ricciarelli intervista al settimanale Oggi: la frecciatina all’ex marito Pippo Baudo Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati per tantissimi anni una coppia molto amata e seguita dal pubblico italiano. La fine del loro matrimonio e i disguidi nati a seguito della loro separazione tuttavia sono molti noti ancora ai più. A distanza di […] L'articolo Katia Ricciarelli lancia una frecciatina a Pippo Baudo: “Sento più la ...

Il cane più triste del mondo torna a sorridere - Brando ha finalmente una nuova casa : L'animale, che dopo il ritrovamento era rimasto per giorni immobile e con un viso terribilmente triste in un angolino della sua gabbia, ora può tornare a sorridere con nuovi padroni e una nuova casa pronto ad accoglierlo.Continua a leggere

Catanzaro - inaugurata statua del cane Angelo : “Pene più severe per i colpevoli” : E' stata inaugurata in provincia di Catanzaro una statua in onore di Angelo, il cane torturato e ucciso da un gruppo di quattro ragazzi calabresi che ne avevano poi diffuso le immagini sui social network. "Confidiamo nell'inasprimento delle pene per chi tortura gli animali".Continua a leggere

Niente più smartphone Huawei e ZTE nelle basi militari americane : Dopo gli inviti di qualche mese fa, arrivano i divieti formali. Il personale delle basi militari statunitensi non potrà più acquistare cellulari e dispositivi elettronici fabbricati dalle aziende cinesi Huawei e ZTE, perché il Pentagono li considera un rischio «inaccettabile» per la sicurezza. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, Dave Eastbu...

Foggia - appello social per l'adozione di Brando : "E' il cane più triste al mondo" : Una settimana fa è stato ritrovato in aperta campagna. E non si è mai mosso dal suo angolino nel canile. L'appello dei volontari: "Non conosciamo la sua...