Il bus si ribalta sulla superstrada | il terrificante incidente ripreso dalle telecamere

Venezuela - camion usato come bus si ribalta : almeno 11 morti e 16 feriti : A bordo del mezzo vi erano almeno quaranta persone rimaste schiacciate dopo che il tir si è ribaltato. Tra i feriti ricoverato in ospedale diversi sono considerati in gravi condizioni. Secondo i medi locali, è probabile che il camion stesse trasportando una comitiva di persone che dovevano tornare a casa dopo aver partecipato ad una festa in zona.Continua a leggere

Venezuela - camion usato come bus si ribalta : almeno 11 morti e 16 feriti : Venezuela, camion usato come bus si ribalta: almeno 11 morti e 16 feriti A bordo del mezzo vi erano almeno quaranta persone rimaste schiacciate dopo che il tir si è ribaltato. Tra i feriti ricoverato in ospedale diversi sono considerati in gravi condizioni. Secondo i medi locali, è probabile che il camion stesse trasportando una […] L'articolo Venezuela, camion usato come bus si ribalta: almeno 11 morti e 16 feriti proviene da NewsGo.

Tragico schianto in autostrada - bus di tifosi si ribalta. Vittime e feriti. Tornavano a casa dopo aver assistito ad una partita della squadra del cuore : Un giornata di festa. La birra fuori lo stadio, i cori ed i trucchi sul viso. Sorrisi che poi si sono trasformati in pianto quando il pullman che li stava riportando a casa si è ribaltato. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. A quanto riportano i media locali, alla base dell’incidente potrebbe esserci lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. ...

Si ribalta bus di tifosi : tre morti e decine di feriti : Tragedia nella notte in Francia, tre persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto un autobus su cui viaggiavano una trentina di passeggeri. I feriti gravi sono 11, mentre altre 17 persone sono rimaste ferite in...

Francia - si ribalta bus di tifosi : 3 morti : Parigi, 27 mag. (AdnKronos) – Tre morti, undici feriti gravi e altri 17 feriti lievi. E’ il bilancio di un incidente di autobus avvenuto nella notte in Francia. Il mezzo – si legge sui siti francesi – si è ribaltato poco dopo le 23 sull’autostrada A7, all’altezza di Chantemerle-les-Blés, nella Drôme. Sul mezzo viaggiavano 30 tifosi, di cui 18 minorenni, della squadra di rugby di Beaucaire, nel Gard, che ...

Francia - si ribalta bus di tifosi : 3 morti : Parigi, 27 mag. (AdnKronos) – Tre morti, undici feriti gravi e altri 17 feriti lievi. E’ il bilancio di un incidente di autobus avvenuto nella notte in Francia. Il mezzo – si legge sui siti francesi – si è ribaltato poco dopo le 23 sull’autostrada A7, all’altezza di Chantemerle-les-Blés, nella Drôme. Sul mezzo viaggiavano 30 tifosi, di cui 18 minorenni, della squadra di rugby di Beaucaire, nel Gard, che ...

bus della Flixbus si ribalta sull'A4 in provincia di Udine : 26 feriti - uno grave : POCENIA , Udine, - grave incidente lungo la autostrada A4 in direzione Trieste all'altezza del comune di a Pocenia, nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro , dove una corriera della Flixbus ...

Autobus Flixbus si ribalta sulla A4 - 26 feriti : uno è grave : Un Autobus di linea è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L'incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave,...

Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un tir e si ribalta : un morto e diversi feriti : Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un tir e si ribalta: un morto e diversi feriti L’incidente è avvenuto sulla Route 80, a Mount Olive, nello Stato del New Jersey. A bordo c’erano quando 46 bambini che sono riusciti a fuggire dai finestrini del mezzo. I media USA segnalano almeno una vittima, la cui […] L'articolo Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un tir e si ribalta: un morto e diversi feriti proviene da NewsGo.

Scuolabus con 46 bimbi si schianta contro un tir e si ribalta : un morto e diversi feriti : L'incidente è avvenuto sulla Route 80, a Mount Olive, nello Stato del New Jersey. A bordo c'erano quando 46 bambini che sono riusciti a fuggire dai finestrini del mezzo. I media USA segnalano almeno una vittima, la cui identità non è stata rivelata. Impreciso anche il numero dei feriti.Continua a leggere