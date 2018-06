Il barbecue diventa salutare | senza grassi o bruciature | ecco la novità per le grigliate

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) L’estate è la stagione perfetta per le, ma non sempre questo metodo di cottura si accompagna a un’idea di cucina leggera e. A venire incontro alle esigenze del sempre maggior numero di italiani alla ricerca di una dieta sana ed equilibrata ci pensa AMC Italia, una delle più importanti aziende di sistemi di cottura, parte di un gruppo internazionale, che distribuisce i propri prodotti con la vendita diretta tramite dimostrazioni. LaOvale Grill AMC è il compagno ideale per chi vuole assaporare pietanze, gustose e salutari,dover dipendere dalle condizioni meteo. «Mangiare meglio per vivere meglio è un’esigenza sempre più sentita dagli italiani ed è anche la filosofia di AMC – afferma il direttore generale Joerg Samulowitz –. Come tutti i prodotti AMC, anche questaè sviluppata per permettere di cucinare in modo sano e semplice, conservando ...