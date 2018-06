IDI | da una parte i sacrifici | dall’altra i premi

romadailynews

(Di lunedì 25 giugno 2018) IDI: da una, dall’altra i. Cgil Cisl Uil: “I lavoratori meritano rispetto. Mantenere i livelli occupazionali e rilanciare le strutture”. “Mentre per i lavoratori dell’IDI di Roma e Viterbo, il polo dermatologico di eccellenza che sta uscendo da una pesante crisi, si prospettano ancora due anni di, il Presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, proprietaria dell’Istituto, dichiara in autonomia di voler istituire uno in denaro, tagliando il proprio compenso di 10 mila euro, per chi, tra infermieri, amministrativi, medici e ricercatori, si distinguerà per professionalità, dedizione e umanità verso i pazienti. Stupisce che la stessa Amministrazione che presenta al tavolo di crisi aperto ormai da mesi con Cgil, Cisl e Uil un percorso di risanamento complesso, in salita e ancora molto lungo, dipinga alla stampa un ...