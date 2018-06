Icardi | altro che Mondiale | ecco Wanda la “consolatrice” | FOTO da urlo

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : Handanovic - Nainggolan - Politano - Icardi e tanto altro : Piero Ausilio , direttore sportivo dell’ Inter , ha affrontato l’argomento Calciomercato in queste ore, con diversi affari caldi per la rosa nerazzurra-- Il ds dell’ Inter , Piero Ausilio , è concentrato su questa prima calda fase di Calciomercato , nella quale l’ Inter è forse più impegnata ad incassare che ad acquistare. Il caso Icardi tiene banco, ma ci sono anche diverse trattative in entrata che fanno gola ai tifosi. Il ds è stato Inter cettato dai ...

Calciomercato Juventus - altro che Icardi : vicino un colpo da 90 in attacco Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto vicina all'acquisto di Mattia Perin to anche dal Napoli, mentre in difesa Marotta sta monitorando due top player come Joao Cancelo e De Ligt, entrambi autori di due ottime stagioni. A centrocampo, invece, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato ben cento milioni di euro dal presidente biancoceleste Lotito. Attenzione anche a Giacomo ...