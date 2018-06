“I suoli delle Valli del Noce” | pubblicazione FEM per la gestione sostenibile dei frutteti

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Oltre 1.300 trivellate, 227 profili pedologici studiati, 700 campioni di suolo raccolti e analizzati, oltre 2.300 campioni di foglie e più di 800 frutti esaminati. Sono i numeri dello studio contenuto nel volume “Ideledito dalla Fondazione Edmund Mach e curato da Duilio Porro, Giacomo Sartori e Maria Venturelli, che raccoglie i risultati di un progetto realizzato con il supporto di Melinda eCasse rurali della Val di Non e orientato allo studio del suolo quale strumento per laottimale del frutteto, mettendo in correlazione la pianta con il terreno e l’ambiente in cui è inserita. Il lavoro rappresenta un punto di partenza fondamentale per incrementare ladeiinseriti suidel Noce ed è uno strumento per fornire indicazioni tecnico-operative utili ad agricoltori e tecnici. Il consistente lavoro, ...