I segreti e i trucchi per illuminare il soggiorno di una villa

(Di lunedì 25 giugno 2018) L’illuminazione delsvolge una funzione molto importante all’interno di una, non solo perché contribuisce a mettere in risalto le caratteristiche dell’arredamento, ma anche perché influisce sul comfort abitativo sperimentato dagli inquilini e dagli eventuali ospiti: ecco spiegato il motivo per il quale è indispensabile gestire con la massima cura l’illuminazione della zona living, ovviamente riducendo al massimo gli sprechi e tenendo conto dei consumi. Insieme con la luce naturale, anche la luce artificiale ha il merito di valorizzare gli spazi. La disposizione delle luminarie in salotto può essere organizzata in funzione delle diverse attività che vi si svolgono: leggere il giornale, guardare la tv, pranzare con la famiglia, ascoltare la musica, compilare i documenti, e così via. In molti casi, ilè l’ambiente della casa in cui ...