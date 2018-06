I politici devono rispettare le promesse per risolvere il disagio sociale

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) Mentre la politica distrae l'opinione pubblica con il migrante, la crisi economica non demorde, addenta ancora poveri cristi che proprio non sanno come mettere il piatto a tavola. Quelli di prima al governo come quelli di oggi non sembra che si siano accorti di quanto grave sia il malessere della gente. Se ai primi è toccato disastrosamente di essere mandati a casa per lemancate, l'ultima tornata amministrativa l'ha certificato definitivamente, presto, molto presto potrebbe capitare ai nuovi.Quando il pane manca non c'è politica o populismo che regga. Il problema è restato il lavoro, quello vero, quello che consente all'individuo di restare persona, di conservare la propria dignità. Quante volte, negli ultimi tempi, ho dovuto confortare padri di famiglia: "Padre, da quando sono stato licenziato, io non riesco a guardare negli occhi mia moglie e i ...