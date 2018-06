I Lincei | la scienza e la politica Una vocazione italo-europea

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) Concludere il 415° anniversario dell'Accademia nazionale deiè un compito difficile per chiunque in quanto comporta la necessità di collocarsi tra passato, presente e futuro che sono distinguibili come cronologia degli eventi ma non segmentabili come connessioni storiche. Qui provo a riassumare la mia Relazione ufficiale che si trova sul sito www..itLe fondamenta del nostro presenteA fine maggio iespressero al Presidente della Repubblica, che ringrazio per la sua presenza, in un passaggio istituzionale difficile "il proprio sentito apprezzamento al Presidente della Repubblica che per la Costituzione Repubblicana "rappresenta l'unità nazionale" da lui tutelata in modo esemplare esercitando con trasparenza e fermezza un ruolo di garanzia della nostra democrazia inserita in quella della Unione". Questa doverosa manifestazione di ...