Huawei Nova 3 nella prima immagine teaser | sembra un P20 Lite | ma nasconde un cuore tutto

Huawei Nova 3 potrebbe essere presentato a luglio - con il nuovo Kirin 710 : Huawei pubblica un teaser che preannuncia l'imminente lancio di Huawei Nova 3, il nuovo smartphone che dovrebbe riprendere le linee di P20 Lite con una scheda tecnica migliorata. L'articolo Huawei Nova 3 potrebbe essere presentato a luglio, con il nuovo Kirin 710 proviene da TuttoAndroid.

Huawei rilascia la EMUI 8.0 per Huawei Nova Youth Edition in Cina : Huawei ha annunciato di avere dato il via al rilascio in Cina dell'aggiornamento che porta su Huawei Nova Youth Edition la EMUI 8.0 basata su Android 8.0 Oreo. L'articolo Huawei rilascia la EMUI 8.0 per Huawei Nova Youth Edition in Cina proviene da TuttoAndroid.

Acea - intesa con Huawei per innovare servizi e infrastrutture : E' stato sottoscritto un Memorandum of Understanding fra Acea e Huawei per valutare progetti in innovazione di infrastrutture e servizi . L'intesa, siglata dall'amministratore delegato di Acea, ...

Huawei P20 Pro vs. Lumia 1020 : può esistere un confronto tra due prodotti tecnologici separati da oltre cinque anni di innovazioni incessanti? : Huawei P20 Pro confrontato al Lumia 1020 “highlander”! No, non sono impazzito: il paragone tra il Lumia 1020 e l’Huawei P20 Pro non è da me proposto, bensì dagli amici di neowin.com, i quali si chiedono se, a distanza di così tanti anni (un’era, se consideriamo il moto incessante dell’innovazione tecnologica), possa essere valido un simile confronto. Era il 2013, allorché il Lumia 1020 rappresentava un must, sotto diversi punti di vista; a ...