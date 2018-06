HoloLens 2 potrebbe avere un campo visivo raddoppiato

surface-phone

: Microsoft HoloLens 2 con campo visivo raddoppiato? Possibile, con questo brevetto Microsoft ha brevettato una tec… - arocco1992 : Microsoft HoloLens 2 con campo visivo raddoppiato? Possibile, con questo brevetto Microsoft ha brevettato una tec… - arocco1992 : Surface Andromeda e Hololens 2 con Snapdragon 1000 | Rumor Snapdragon 1000, il prossimo SoC Qualcomm destinato ai… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) La prossima generazione di, l’innovativo visore di realtà aumentata prodotto da Microsoft,essere dotato, oltre di un processore ARM, connettività LTE, Intelligenza Artificiale, dimensioni più piccole e peso ridotto significativamente, anche di un. Tale ipotesi è stata più volte ribadita in svariate indiscrezioni più che affidabili ma ora, grazie al leaker WalkingCat, veniamo a conoscenza di un apposito brevetto depositato dal Colosso di Redmond durante il mese di dicembre del 2016. Il brevetto in questione descrive chiaramente “la next generation di” costituita da unpari a 70 gradi o più di Field of View (conosciuta anche con l’abbreviazione FoV) a fronte dei 35 presenti nella versione attuale del visore che ormai stanno diventando un po’ troppo pochi limitando l’intera esperienza ...