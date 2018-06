Harry torna alla sua seconda casa | l’Africa

vanityfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il principeto nel luogo che considera la sua, l’Africa. Il 33enne, neo marito di Meghan Markle, ha inaugurato una scuola a Pitseng, Lesotho, in nome della sua associazione benefica, Sentebale, che ha fondato ormai diversi anni fa insieme all’amico principe Seeiso del Lesotho. Il fratello di William è arrivato a Joahannesburg con un volo commerciale da solo, poco dopo aver accompagnato l’ex attrice americana all’apertura di Royal Ascot. LEGGI ANCHEMeghan e The Queen, ormai è feeling. Ecco la prova Meghan, invece, è rimasta a Londra, come confermato a People da un portavoce di Kensington Palace.parteciperà anche a una riunione del consiglio di un altro ente, l’Africa Parks, in Botswana. Poi farà rientro nel Regno Unito giusto in tempo per il prossimo impegno ufficiale, l’incontro dei Queen’s Young Leaders a ...