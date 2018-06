Harley-Davidson in fuga dai dazi

Dazi - da Harley Davidson sgarbo a Trump : fuori dagli Usa parte della produzione : NEW YORK - La guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Europa zittisce i motori della Harley Davidson. L'iconica casa americana di motociclette ha fatto

Harley-Davidson sposta una parte della produzione fuori dagli Usa per evitare i dazi che la Ue ha messo in risposta a Trump : Harley-Davidson prevede di spostare parte della produzione delle sue moto fuori dagli Stati Uniti in risposta ai dazi europei. Harley stima che ognuna delle sue moto costerà in media 2.200 dollari in più con l'Ue che ha aumentato dal 6% al 21% i dazi sull'import delle sue moto. Nei prossimi 18 mesi Harley aumenterà la produzione nei suoi impianti internazionali, che sono in Australia, Brasile, India e ...

Dazi - scatta ritorsione Ue contro Usa : da Harley Davidson ai Levi's : Roma, 22 giu. , askanews, E' scattata a mezzanotte la ritorsione dell'Unione Europea su alcuni prodotti-icona degli Stati Uniti tra cui bourbon, jeans e motociclette il venerdì, aprendo così una ...