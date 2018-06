“Guidare una Ferrari 458? Emozione indimenticabile” Il selfie a pochi metri dalla

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una donna cinese ha noleggiato unanuova fiammante. Valore di mercato superiore ai 400 mila euro. Siamo a Wenling, in Cina. Il fondo bagnato e un cattivo controllo del mezzo hanno contribuito a trasformare il sogno in tragedia: la macchina pattina sull’asfalto e finisce nella corsia opposta. Il risultato? auto distrutta e sogni di gloria infranti. L'articolo “Guidare unaindimenticabile”. Ilconcessionaria poi il sogno in frantumi proviene da Il Fatto Quotidiano.