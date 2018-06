Guerra commerciale | Trump prepara nuovo attacco contro Cina Alert BRI su protezionismo

Borse asiatiche in rosso. Pesa ancora la Guerra commerciale USA-Cina : Teleborsa, - Inizio di settimana negativo per i principali listini asiatici, con i mercati che chiudono gli scambi con il segno meno. Protagonista di giornata è ancora la mai sopita guerra commerciale ...

Borse asiatiche in rosso. Pesa ancora la Guerra commerciale USA-Cina : Inizio di settimana negativo per i principali listini asiatici, con i mercati che chiudono gli scambi con il segno meno. Protagonista di giornata è ancora la mai sopita guerra commerciale tra USA e ...

Guerra commerciale - WSJ : Trump pianifica nuove restrizioni investimenti cinesi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta pianificando "nuove restrizioni agli investimenti cinesi e alle esportazioni di tecnologia in Cina", E' quanto riporta il Wall Street Journal.

Alert BRI su Guerra commerciale e protezionismo : 'spirale molto pericolosa - a rischio crescita e stabilità finanziaria' : La Banca dei Regolamenti internazionali , BRI, , nota anche come banca delle banche centrali, lancia un allarme sui pericoli della guerra commerciale Usa-Cina e del protezionismo, per voce del suo ...

San Martino - quartiere sul piede di Guerra per centro commerciale sotto il Carlini : sotto accusa l'impatto devastante che potrebbe avere sulla "economia locale" fatta di tanti esercizi commerciali, piccole e medie imprese, che tengono vivo il quartiere, ma anche l'aumento di ...

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per Guerra commerciale globale (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Tornando ai numeri veneti - prosegue il Presidente - nei primi tre mesi del 2018 l’export del made in veneto dei settori a più alta concentrazione di PMI verso gli Usa (Paese verso il quale siamo la regione più esposta in Italia con esportazioni che valgono l’1,76% del v

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per Guerra commerciale globale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A livello nazionale, nelle valutazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, gli effetti di uno shock protezionistico sull’economia italiana sono sintetizzati in una minore crescita, in volume, nel 2018 dello 0,5% del PIL rispetto allo scenario base, riduzione che si amp

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per Guerra commerciale globale : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - “50, 100, 200 miliardi. Gli importi dei Dazi messi in campo dall’amministrazione Trump verso la Cina e viceversa, aumentano di giorno in giorno. Le sanzioni verso la Russia da parte della UE sono appena state riconfermate (contrario il nostro Governo). E sono da poco e

Guerra commerciale - Draghi non ottimista su impatto su politica... : E' ancora troppo presto per valutare l'impatto sulla politica monetaria di un'escalation dei dazi commerciali tra gli Stati Uniti e i loro partner ma non c'è motivo per essere ottimisti.

Coldiretti - dazi : la Guerra commerciale si estende alla tavola : Dopo le contromisure Ue si teme ora una pericolosa escalation a tavola con gli Stati Uniti tanto che è già sul tavolo di Trump l’aumento fino al 50% dei dazi antidumping sulle importazioni di olive spagnole che potrebbero estendersi agli altri prodotti agroalimentari comunitari sostenuti dalla Politica Agricola Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’adozione da parte della Commissione Europea del regolamento in vigore il 22 ...

Come gli investitori si preparano alla Guerra commerciale Trump-Cina : La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina entra ancora?più nel vivo, con l'ultimo botta e risposta tra Washington e Pechino. Trump minaccia dazi del 10% su prodotti cinesi per un...

La Guerra commerciale affonda le Borse ma Milano regge : ... "adotteremo un approccio graduale nel regolare la politica monetaria'. S'indebolisce anche la sterlina, con la sconfitta della premier Theresa May alla Camera Alta sulla legge quadro per la Brexit. ...

Mercati USA in calo su preoccupazioni petrolio e Guerra commerciale : "La relativa calma politica è andata in frantumi alla fine della scorsa settimana con l'incremento delle tensioni commerciali" " ha affermato David Joy, un'analista di Ameriprise Financial Inc., che ...

Guerra commerciale - Moody's : rischi volatilità mercati finanziari da tensioni Usa-Cina : L'escalation delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina - con i primi che hanno imposto venerdì scorso dazi doganali per $50 miliardi contro i prodotti cinesi -hanno ...