Grigor Dimitrov | ' Voglio che i miei figli mi vedano giocare'

Ranking ATP (7 maggio 2018) : Grigor Dimitrov scavalca Marin CIlic. Quattro azzurri nei cento : Una sola novità nella top 10 del Ranking ATP rilasciato oggi, lunedì 7 maggio : il bulgaro Grigor Dimitrov scavalca il croato Marin Cilic e si issa al quarto posto. Sempre primo l’iberico Rafael Nadal, che per conservare lo scettro anche la prossima settimana deve vincere anche a Madrid. Tanti punti da difendere nel torneo spagnolo anche per l’austriaco Dominic Thiem. Ranking ATP al 7.5.18 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal-Grigor Dimitrov - semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. SABATO 21 APRILE: 11.30 Rafael Nadal vs Grigor Dimitrov N.B. Possibili modifiche all'orario, ne sapremo di più ...