Google mette il turbo a Files Go per condividere file offline molto più rapidamente

Huawei e Google : partnership mette a rischio sicurezza USA : La società Huawei ancora sotto esame degli Stati Uniti per quella che l’amministrazione Trump e la FTC hanno definito come questione di sicurezza nazionale. Il controllo sul produttore cinese si intensifica. Google mette a rischio la sicurezza con la partnership con Huawei Mercoledì, i legislatori statunitensi hanno inviato una lettera al CEO di Google, Sundar Pichai, esprimendo preoccupazione per i legami di Huawei con il governo cinese. ...

Google mette la sua foto tra i criminali australiani : fa causa per diffamazione : Beccarsi un colpo di pistola nella schiena mentre si è seduti al ristorante nel 2004 e poi finire nei risultati di ricerca sotto la voce “Melbourne criminal underworld photos“: Milorad “Michael” Trkulja non ci sta. La sua battaglia legale contro Google può continuare: ha ottenuto nuovamente diritto di citare in giudizio l’azienda per diffamazione. La corte suprema di Victoria gli diede ragione nel 2012, sostenendo ...

Google ha da poco aggiornato la sua Google Play Developer Console donando la possibilità agli sviluppatori di effettuare rimborsi parziali ai propri utenti.

Tools for Google Maps è un'applicazione che offre all'utente degli strumenti utili per evidenziare, modificare e catturare delle aree dalle mappe di Google. L'app permette di aggiungere e modificare polilinee, poligoni, rettangoli, cerchi e indicatori, oltre a testi con vari colori e trasparenze con la possibilità di posizionarli, ridimensionarli e ruotarli.

Google promette : la nostra intelligenza artificiale non verrà usata per le armi : Il Ceo del colosso di Mountain View Sundar Pichai descrive 7 principi etici che guideranno la compagnia

Per rendere Android Go un posto più sicuro, Google ha concesso agli sviluppatori la possibilità di escludere le proprie applicazioni da questo sistema operativo.

Microsoft dismette l’app di Groove Musica per Android e iOS e invita ad utilizzare Google Play Music oppure iTunes : Con la dismissione di Groove Music Pass e la sezione “Musica” del Microsoft Store in favore di una partnership con Spotify dalla dubbia utilità, anche le app ufficiali per Android e iOS sono cominciate a diventare un po’ obsolete. In realtà possono attualmente comunque essere utilizzate per l’ascolto di brani salvati su OneDrive ma, dato che questa è la sua unica funzionalità attiva e funzionante, è evidente che si tratta ...

Il team di Google è sempre impegnato a migliorare i vari servizi offerti e le ultime novità riguardano Gboard, il Play Store e Google Opinion Rewards

Aspettando la risoluzione della querelle con Sky in Italia, Mediapro ha chiuso un Accordo di partnership con Google per il campionato brasiliano.

Dopo l'annuncio al Google I/O 2018 l'interazione fra Google Home e Google Play Film è finalmente realtà e risulta essere in fase di roll out. Allo stesso tempo, rimanendo sempre in tema di fruizione di contenuti multimediali, l'app di Netflix per Android consente finalmente di saltare le sigle delle serie TV anche su Chromecast.

Google ha appena introdotto nel suo Store ufficiale la possibilità di restituire gli articoli anche se acquistati e ricevuti come regalo!

Il mese scorso è stato rilasciato Google Chrome 66 con inclusa una nuova e utile funzione capace di limitare i fastidiosi autoplay dei video nelle pagine web. Questa funzione ha però influenzato negativamente i giochi e altre esperienze web!

Google sta mettendo le sue intelligenze artificiali ovunque : Da Google Foto a Gmail, passando per Google News e il suo Assistente che ora può fare telefonate da solo: tutte le novità presentate ieri a San Francisco The post Google sta mettendo le sue intelligenze artificiali ovunque appeared first on Il Post.