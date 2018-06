Golf | Giochi del Mediterraneo 2018 | Angelica Moresco in testa tra le donne! Aron Zemmer

Golf – Giochi del Mediterraneo : sei azzurri in gara a Tarragona : Golf ai Giochi del Mediterraneo in Spagna: sei azzurri a caccia di medaglie Da lunedì 25 giugno a giovedì 28 il Golf sarà protagonista ai Giochi del Mediterraneo 2018 che sono in svolgimento a Tarragona in Spagna, imperniati su 33 discipline e a cui partecipano le rappresentative delle nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Sul percorso del Golf Costa Daurada scenderanno in campo Aron Zemmer, Jacopo Vecchi Fossa e Philip Geerts nel ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Un gruppo di giovani guidati dalla chioccia Diana Luna per puntare alle medaglie nel Golf ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). L’Italia schiera sei alfieri nella competizione che andrà in scena tra lunedì 25 e giovedì 28 giugno, con l’obiettivo di dare la caccia al podio e di lanciare in orbita alcuni giovani talenti in erba. Analizziamo, dunque, i convocati dell’Italia ai raggi X: Diana Luna: la più grande ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Quattro giorni per spiccare il volo e conquistare la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018, in Programma a Tarragona (Spagna). Il Golf prevede due modalità di gara, quella individuale e quella a squadre maschili e femminili, che si svilupperanno in quattro round tra lunedì 25 giugno e giovedì 28 giugno nella cornice del Costa Daurada Golf Club. Pochi big e tante nuove leve saranno presenti a Tarragona per cercare di strappare una ...