Gli iraniani le provano tutte ma proprio tutte per fermare Cristiano Ronaldo

Israele : "Uccideremo Assad se non caccia Gli iraniani" : Assad dovrebbe sapere "che la sua fine è vicina". È questo che ha detto il ministro dell'Energia israeliano Yuval Steinitz in un'intervista al sito web Ynet. L'avvertimento si riferisce alla presenza iraniana in Siria: "Se Assad consentirà all'Iran di trasformare la Siria in una base militare per attaccarci rovesceremo il governo", ha affermato Steinitz.Il ministro ha poi aggiunto che "fino ad ora Israele non è stato coinvolto nella guerra ...