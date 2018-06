Glaucoma | lo stress continuo può danneggiare la vista

dilei

(Di lunedì 25 giugno 2018) Lopuò compromettere la nostra salute e arrivare persino ala, se non viene curato. Lo svela una ricerca scientifica effettuata dall’università di Magdeburgo, in Germania, secondo cui il benessere degli occhi sarebbe strettamente legato al nostro livello diquotidiano. Le tensioni accumulate e l’ansia infatti possono agire negativamente sulla, danneggiandola in modo irreparabile e rilevante. I sintomi di questo disturbo visivo causato dallosono vari e vanno dal tremolio involontario di una palpebra, ale la maculopatia sierosa centrale, sino alla perdita totale della(spesso solo momentanea). Si manifestano all’improvviso, senza lasciare scampo. Ad essere a rischio sono soprattutto i soggetti che soffrono già di problemi alla, ma anche chi ha occhi sanissimi. Lo studio tedesco si è concentrato ...