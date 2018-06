Giuseppe | lasciato fuori da un locale insieme a suo marito | «Un’umiliazione che nessuno

vanityfair

: Mercato in uscita: Carriero piace al Padova: Giuseppe Carriero partirà nuovamente in prestito, ma stavolta in Serie… - ParmaLiveTweet : Mercato in uscita: Carriero piace al Padova: Giuseppe Carriero partirà nuovamente in prestito, ma stavolta in Serie… - giuseppe_leanza : Ma guarda un altra volta tu a chi abbiamo lasciato il passo... #GermaniaSvezia #Russia2018 - paolamont4 : RT @alesdamb: @paolamont4 @prof_giuseppe ...si dovrebbe invitare pure qualche esponente di rilievo della mafia nigeriana...molto 'grata' al… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Napoli, un sabato sera con gli amici. La musica di uno stabilimento balneare risuona lungo la strada. «Entriamo?», chiedea suoDaniele. La coppia si avvicina all’ingresso ma proprio quando la serata stava per iniziare a entrambi viene negato l’ingresso del Lido Turistico, sul lungomare di Napoli. «Si entra solo in coppia», tuona il buttadelcon l’atteggiamento tipico di chi è lì per far rispettare le «regole». È stato a quel punto chee Daniele si sono resi conti di essere nel pieno di una grave discriminazione. «Noi siamo una coppia. Siamo persino sposati da un anno», continua, ricevendo una risposta netta. «Per me la coppia è quella formata da un uomo e da una donna». Rimasto senza parole,chiama i carabinieri. LEGGI ANCHECaro Fontana, i gay esistono e pure le idiozie «Speravo in un supporto maggiore», ci ...