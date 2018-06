Giuliano Sangiorgi | un figlio a 39 anni | il cantante dei Negramaro presto papà

Il figlio di Giuliano Sangiorgi avrà un nome scelto dai follower? : Quando si scopre di aspettare un figlio, il primo istinto di molti è quello di urlarlo ai quattro venti. La gioia sembra incontenibile e – anche se in molti preferiscono aspettare di superare la soglia dei tre mesi prima di rendere pubblica la notizia – prima o poi tutte le coppie di futuri genitori non resistono, ed è così che iniziano a circolare ...

Giuliano Sangiorgi diventa papà : chi è la compagna Ilaria Macchia/ L'annuncio sui social - "Scegliamo il nome?" : Giuliano Sangiorgi diventa papà: ecco chi è la compagna Ilaria Macchia dalla quale aspetta il suo primo figlio. L'annuncio su Instagram e la felicità dei fan dei Negramaro.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Chi è Ilaria Macchia - la compagna di Giuliano Sangiorgi : Creativa, decisa e sempre sorridente, Ilaria Macchia è la compagna di Giuliano Sangiorgi, che presto renderà il cantante papà. Il leader dei Negramaro infatti ha annunciato su Instagram la gravidanza della fidanzata. La coppia, che convive da diversi anni, da tempo progettava di avere un figlio. Ora che la lieta notizia è arrivata l’artista non sta più nella pelle. “Scegliamo il nome?” ha chiesto ai fan con un post in cui ...

Giuliano Sangiorgi sarà papà : Giuliano Sangiorgi, leader e cantante dei Negramaro, ha annunciato a sorpresa sui social network di aspettare la nascita di un figlio dalla sua compagna Ilaria Macchia , scrittrice e sceneggiatrice, . ...

Giuliano Sangiorgi papà - la compagna è in dolce attesa : L'estate ha riservato una bella sorpresa a Giuliano Sangiorgi. Il cantante diventerà presto papà ed è al settimo cielo. L'annuncio su Instagram...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro diventa papà : l’annuncio - chi è la mamma e il commento di Emma Marrone : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro presto papà: l’annuncio sui social, chi è la mamma e il commento di Emma Marrone Con un post sul suo profilo Instagram, Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha annunciato di aspettare un figlio. Il frontman dunque sarà presto papà e condividerà la gioia con la sua compagna Ilaria Macchia, sceneggiatrice e […] L'articolo Giuliano Sangiorgi dei Negramaro diventa papà: l’annuncio, chi è la ...

Giuliano Sangiorgi sarà papà : con un hashtag chiede ai fan di scegliere il nome : Giuliano Sangiorgi, leader e cantante dei Negramaro, ha annunciato su Instagram di aspettare un figlio dalla compagna, la scrittrice e sceneggiatrice Ilaria Macchia. Giuliano ha pubblicato un ...

Giuliano Sangiorgi sarà papà : «Scegliamo il nome?» : Il libro Niente panico – come sopravvivere alla paternità di Patrizio Cossa fra le mani e una didascalia che non lascia dubbi: «Scegliamo il nome?». È così che Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, annuncia su Instagram che diventerà presto papà insieme alla compagna Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice di successo. https://www.instagram.com/p/BkZzIJuDlmn/?taken-by=negramaroofficial Una notizia che il cantante salentino ...

Giuliano Sangiorgi presto papà : l'annuncio via Instagram : Giuliano Sangiorgi sarà presto papà. l'annuncio è stato fatto attraverso i social dallo stesso leader dei Negramaro. Il cantante ha svelato di aspettare la nascita di un figlio dalla sua compagna Ilaria Macchia (scrittrice e sceneggiatrice).prosegui la letturaGiuliano Sangiorgi presto papà: l'annuncio via Instagram pubblicato su Gossipblog.it 24 giugno 2018 14:46.

Giuliano Sangiorgi papà - il cantante aspetta un figlio dalla compagna Ilaria Macchia : gli auguri dei colleghi : Giuliano Sangiorgi papà a breve! Il frontman dei Negramaro diventerà padre molto presto: l'annuncio da parte del cantante tramite un post su Instagram, un selfie con il libro Niente panico, come sopravvivere alla paternità di Patrizio Cossa. Stando a quanto pubblicato da Giuliano attraverso il profilo Instagram dei Negramaro, insieme alla compagna Ilaria Macchia è in corso la fase di scelta del nome per il futuro bebè. Giuliano Sangiorgi ...

CAVALLI DI BATTAGLIA/ Le "poesie" di Giuliano Sangiorgi e l'omaggio di Renato Zero (ultima puntata) : CAVALLI di BATTAGLIA è uno show ad alta dose di ironia. Non tutte le battute, però, riescono a dovere: alcune sono proprio da buttare. Di seguito il recap dell'ultima puntata.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 07:54:00 GMT)

Giuliano Sangiorgi/ Lo scoop a metà di Gigi Proietti : "Non vuole - ma lo dico lo stesso" (Cavalli di battaglia) : Ospite questa sera a Cavalli di Battaglia, Giuliano Sangiorgi si prepara a dare il via al suo 'Amore che Torni Tour Stadi 2018', una tournée presentata con l'aiuto dei The Jackal...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:44:00 GMT)

Giuliano Sangiorgi / Video : lo sketch con i The Jackal per presentare la tournée (Cavalli di battaglia) : Ospite questa sera a Cavalli di Battaglia, GIULIANO SANGIORGI si prepara a dare il via al suo 'Amore che Torni Tour Stadi 2018', una tournée presentata con l'aiuto dei The Jackal...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:32:00 GMT)

CAVALLI DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Diretta e ospiti : Giuliano Sangiorgi - Beppe Fiorello e Zero (Replica) : CAVALLI di BATTAGLIA - GIGI PROIETTI, Diretta e ospiti ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:05:00 GMT)