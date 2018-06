Giovanni Minoli bombarda la Rai | ' Cartello contro Massimo Giletti Fabio Fazio? Ecco

Giovanni Minoli : 'Barbara D'Urso? Con Di Maio e Salvini ha vinto lei' : Il tutto è suffragato da un esperto della politica e della società italiana come Giovanni Minoli, che ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, giudica così il passaggio televisivo da Barbara D'...

Giovanni Minoli stronca Fabio Fazio : 'Le sue non sono interviste' : "Se mi piacciono le interviste di Fabio Fazio ? Non ho mai sentito una sua intervista, le sue non sono interviste ma amabili chiacchierate'. Giovanni Minoli stronca il collega, conduttore di Che tempo ...

Giovanni Minoli : "Mi candido a Cda Rai"/ "Speriamo valga la meritocrazia : tv pubblica in mano a passanti" : Giovanni Minoli: "Mi candido a Cda Rai", il conduttore televisivo annuncia la sua candidatura: "Speriamo valga la meritocrazia, tv pubblica in mano a passanti fino a oggi"(pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:57:00 GMT)