Giornata no per le banche e per i tech

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della seconda Giornata. Valanga di medaglie per l’Italia. Paltrinieri e Panziera sugli scudi : seconda giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Gregorio Paltrinieri conquista l’oro che mancava alla collezione. I 1500 stile libero sono suoi e mai in discussione. Il 14’46″25 è sufficiente per ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : due ottimi bronzi per l’Italia nella prima Giornata : prima giornata di gare in Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, che si disputa a Suhl (Germania). Arrivano già ottime notizie dal poligono maschile e femminile: nella carabina 50m donne Sofia Benetti raggiunge il terzo posto, stesso risultato anche nella prova a squadre della pistola 50m uomini. Andiamo con ordine: la prima italiana a sparare è proprio la tiratrice di Appiano San Michele nella carabina 50m, che attraverso una prestazione ...

Yes - we ‘Kane’ - l’Inghilterra vola agli ottavi dei Mondiali ma la vera impresa è di Panama : ecco perchè è una Giornata storica [FOTO] : 1/7 Fabio Ferrari/ LaPresse ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : ottima partenza per gli italiani nella prima Giornata di regate : XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo: prima giornata di regate a Salou, sede velica della rassegna sportiva. Partono bene gli italiani a Tarragona 2018 Dopo l’iconica Cerimonia di Apertura di ieri sera, in cui Tarragona ha celebrato i 3622 atleti che rappresentano qui 26 Paesi dell’area Mediterranea, sono iniziate oggi le regate al porto di Salou, qualche chilometro a sud di Tarragona, sede velica dei Giochi del Mediterraneo 2018. Sono ...

Oroscopo Paolo Fox e Branko/ Oggi sabato 23 giugno 2018 : previsioni della Giornata per tutti i segni zodiacali : Oroscopo di Oggi, sabato 23 giugno 2018, di Paolo Fox e Branko: analisi segno per segno. Capricorno settimana complessa, Toro in difficoltà, Leone molto agitato in questo periodo.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:28:00 GMT)

Animali - Enpa : volontari in 140 piazze per la Giornata antiabbandono : Aumentano le adozioni dei ‘trovatelli‘ ma aumentano, anche, i nuovi abbandoni: lo rende noto l’Ente nazionale protezione Animali in occasione dell’edizione 2018 della Giornata antiabbandono, che si svolge con il supporto di Petreet, al fianco di Enpa per la seconda volta, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio in oltre 140 piazze italiane. Qui i volontari Enpa faranno sensibilizzazione su randagismo, tutela animale, ...

F1 - Raikkonen sul Paul Ricard : 'Non è nuovo per me - Giornata nel complesso ok' : Buona giornata per noi, una giornata un po' più difficile nel pomeriggio, però nel complesso un venerdì ok per noi', ha semplicemente commentato il campione del mondo 2007 dopo il venerdì di free ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La prima Giornata di gare - amara sconfitta per l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di pallavolo femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra italiana. Il resoconto però non è affatto positivo. L’Italia viene sconfitta dalla Grecia, sulla carta più debole della compagine tricolore, al termine di cinque set in cui le ragazze di coach Massimo Bellano non hanno dimostrato il loro miglior livello di gioco. ...

PAOLO FOX/ Oroscopo e previsioni di oggi 22 giugno 2018 : che Giornata sarà per Ariete - Leone e Sagittario? : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi 22 giugno 2018. previsioni segno per segno: per gli amici dello Scorpione è il momento di staccare un po' la spina e concedersi un po' di relax(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:05:00 GMT)

La Giornata mondiale del selfie : perché non possiamo farne a meno : (Foto: Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures) Oggi è la giornata mondiale del selfie. Me lo ha ricordato Facebook con una notifica, come uno spacciatore che ti ricorda che è la giornata mondiale dell’acquisto di droga illegale. Il selfie, insieme a una soglia d’attenzione che non supera i 6 secondi, è una delle principali invenzioni contestuali all’evoluzione che ha trasformato i “cellulari” in “smartphone”. Le avvisaglie di questo ...

Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 20 giugno 2018 : Gemelli e Bilancia - le previsioni della Giornata per tutti i segni : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 20 giugno 2018. Pesci al centro di una situazione celeste positiva. Bilancia, la parola d'ordine è non abbattersi e insistere verso i propri obiettivi(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:33:00 GMT)

8 foto per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato : Con il termine rifugiato s’intende giuridicamente colui che è stato espulso o è fuggito dal proprio paese d’origine a causa di discriminazioni politiche, razziali, religiose, per una guerra, o in quanto appartenente a una categoria sociale perseguitata e trova asilo in un paese straniero che ne riconosce il suo status. Come spiega l’UNHCR, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha istituito la ...

Giornata mondiale del Rifugiato - oltre 68 milioni di persone costrette alla fuga. “Nel 53% dei casi sono minori” : Un nuovo patto globale per i rifugiati non è più rinviabile. A renderlo cruciale sono gli oltre 68 milioni di persone costrette alla fuga a causa di guerre, violenze e persecuzioni. Nel 2017 questo numero ha raggiunto un nuovo record per il quinto anno consecutivo. I motivi sono da riscontrarsi soprattutto nella crisi nella Repubblica Democratica del Congo, nella guerra in Sud Sudan e nella fuga in Bangladesh di centinaia di migliaia di ...

