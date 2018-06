Gig economy | passi avanti ma il problema resta aperto

Gig economy - Cafiero : 'Decreto dignità boomerang per i lavoratori' : Lo stesso diritto alla disconnessione , che è balzato agli onori della cronaca prima con la riforma del lavoro francese e poi con la legge n. 81 del 2017 a regolamentazione dello smart working , è ...

Quanti sono e quanto guadagnano gli italiani della Gig economy : È questa la cornice in cui il Sole 24 Ore in edicola racconta una ricerca della Fondazione Rodolfo De Benedetti sui lavoratori dell'economia dei lavoretti, o gig economy . Tra i 23 milioni di ...

Perché le “vecchie” coop possono essere la cura ai problemi della Gig economy : Un operatore della coop Coursies bordelais (foto: Facebook) L’idea è quella di ribaltare l’ordine della gig economy. La app che ordina, il lavoratore che esegue. È il caso dei fattorini delle consegne del cibo a domicilio per Deliveroo, Foodora, Glovo o Uber Eats. Attraverso l’algoritmo l’azienda dirotta la prenotazione sullo smartphone del corriere più indicato per quel recapito, quest’ultimo scatta in bicicletta, ritira il pacco e lo consegna ...

Lavoro : Lombardia - progetto legge Pd per rider e lavoratori Gig economy : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Il gruppo del Partito democratico della Lombardia ha presentato un progetto di legge regionale per tutelare il Lavoro dei cosiddetti 'riders' e di tutti i lavoratori della 'gig economy', legati a piattaforme digitali che erogano servizi al pubblico. Lo rende noto il Pd,

Il Lazio fa una legge sulla Gig economy : cosa cambia per app e lavoratori digitali : Fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Salario minimo orario, assicurazione e tutele sanitarie, stop al cottimo, portabilità del rating. La Regione Lazio ha varato la prima legge sul lavoro digitale, a cominciare dai fattorini delle consegne dei pasti a domicilio. In un mese il presidente Nicola Zingaretti ha messo nero su bianco i quattordici articoli che mirano a regolare il fenomeno della gig economy, la ...

Tutele minime nella Gig economy - vale il contesto internazionale : Guardando al tema cruciale della natura autonoma o subordinata degli atipici rapporti di lavoro governati da piattaforme digitali (tema decisivo per stabilire Tutele e garanzie...

Cnel - focus su blockchain e Gig economy : Quanto alla tecnologia blockchain, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in collaborazione con l'Università degli Studi Roma Tre, ha stabilito di istituire l'Osservatorio Italiano sulle ...

Barberis - tutele per Gig economy : TORINO, 19 GIU - Dare "una configurazione giuridica" alla cosiddetta Gig economy, "trovare una formula per tutelare sia i lavoratori che questo tipo di servizi". A dirlo, a margine della tappa ...

Barberis - tutele per Gig economy : ANSA, - TORINO, 19 GIU - Dare "una configurazione giuridica" alla cosiddetta Gig economy, "trovare una formula per tutelare sia i lavoratori che questo tipo di servizi". A dirlo, a margine della tappa ...

Barberis - tutele per Gig economy : ANSA, - TORINO, 19 GIU - Dare "una configurazione giuridica" alla cosiddetta Gig economy, "trovare una formula per tutelare sia i lavoratori che questo tipo di servizi". A dirlo, a margine della tappa ...

Tutele minime nella Gig economy - vale il contesto internazionale : Guardando al tema cruciale della natura autonoma o subordinata degli atipici rapporti di lavoro governati da piattaforme digitali (tema decisivo per stabilire Tutele e garanzie...

Tutele minime nella Gig economy - vale il contesto internazionale : La necessità di aggiornare il diritto del lavoro alla luce delle rapide trasformazioni introdotte dall'economia digitale è uno dei punti di

Riders - via alle trattative : Di Maio punta al primo Contratto Nazionale della Gig economy : 4 La prima riforma che il Governo Conte vuole mettere in atto per quanto riguarda il mercato del lavoro [VIDEO] punta a regolarizzare i cosiddetti 'Riders'. Li hanno definiti 'ingranaggi della gig economy', la nuova economia che poggia esclusivamente su piattaforme informatiche. I Riders sono i 'pony express' che consegnano in bicicletta cibi e bevande a domicilio; sono sei al momento le maggiori aziende che operano in Italia e ...

Modello Berlino per Foodora&C Salario minimo e assicurazioni Ue - come si muove la Gig economy : La tensione covava da tempo ed ora è deflagrata: i rider di Foodora chiedono al ministro Luigi Di Maio che trovi il modo di garantire loro gli stessi diritti dei colleghi tedeschi, obbligando le piattaforme distributive della “gig economy” ad adottare un contratto di lavoro subordinato, con un Salario minimo e tutele allineate a quelle dei principali paesi europei. A queste rivendicazioni si contrappone tuttavia una ...