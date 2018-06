Ghali è il primo rapper italiano a salire sul palco del festival europeo  OpenairFrauenfeld

domanipress

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il 5 lugliosalirà suldel,ildi musica hip-hop e urban più importante d’Europa cheospiterà i più grandi nomi della scena internazionale tra i quali Eminem,N*E*R*D*, Joey Bada$$, Migos, French Montana, J Cole e Skepta. Sarà la prima volta, nella storia del(nato nel 1985), che un artistasalirà sul quelprestigioso che, ogni anno, raduna più di 100.000 persone a Frauenfeld, in Svizzera e che,nelle precedenti edizioni, ha visto in calendario artisti tra i quali Jay-Z, Kanye West, Usher e 50 Cent.sarà quindi ile l’unico artistaall’Open Frauenfeld, un traguardo significativo per lui cheavrà la possibilità di portare fuori dai confini il genere musicale di cui è maggior esponentee un passo in avanti anche per la nuova scena musicale italiana che vede, in lui, uno dei suoi protagonisti ...