Gessica Notaro ringrazia i medici | Percorso doloroso e stremante | a volte penso di

Gessica Notaro ai suoi medici : «Siete i miei angeli» : «Nonostante le bellissime esperienze che la vita mi sta regalando, il mio rimane un percorso molto doloroso e a volte stremante… a volte anche io attraverso delle fasi delicate in cui penso di non farcela…». Gessica Notaro, la miss riminese sfregiata dal suo ex fidanzato, l’anno scorso, a gennaio, ha raccontato con un post su Instagram le difficoltà che deve fronteggiare da quando Edson Tavares – che è stato condannato a dieci anni ...

Gessica Notaro - commovente dedica al medico che la cura/ Foto - “Uno degli angeli che il cielo mi ha affiancato” : Gessica Notaro scrive una commovente dedica al medico che la tiene in cura dal tragico incidente: “Uno degli angeli che il cielo mi ha affiancato”, ecco le sue parole.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:37:00 GMT)

Marco Ferri e Cristiano Caccamo dividono Gessica Notaro : solo amici o c’è qualcosa di più? : Gessica Notaro vicina a Cristiano Caccamo di giorno e forte intesa con Marco Ferri la sera: sono solo amici o c’è dell’altro? Le foto di un ballo passionale tra Marco Ferri e Gessica Notaro sono state pubblicate oggi dall’ultimo numero di Chi. I due sono solo amici o qui gatta ci cova? A sollevare questo […] L'articolo Marco Ferri e Cristiano Caccamo dividono Gessica Notaro: solo amici o c’è qualcosa di più? ...

«Gessica Notaro una furba che ha usato la tv per far soldi» : Selvaggia Lucarelli diffonde il commento choc : di Alessia Strinati Selvaggia Lucarelli pubblica sul suo profilo social un commento di cattivo gusto su Gessica Notaro e in rete si scatena la polemica. Gessica, tristemente famosa per essere stata ...

Ballando con le stelle - il messaggio di Gessica Notaro Video : 2 Un'altra edizione di Ballando con le stelle si è conclusa ed ora è tempo di guardare avanti. Intanto, Gessica Notaro, una delle protagonista dell'edizione 2018 di Ballando [Video], ha lasciato un messaggio a Stefano Oradei, al quale ha rivolto i più sentiti ringraziamenti per la pazienza e la passione dimostrata durante l'avventura vissuta insieme. Anche se non ha trionfato realmente, la 28enne può essere considerata una delle ...

Gessica Notaro - il tenero messaggio a Stefano Orodei : «Grazie alla tua pazienza - alla passione...» : Anche se non ha alzato la coppa, Gessica Notaro può essere considerata tra le vincitrici morali dell'edizione appena conclusa di Ballando con le stelle . La riminese ha voluto rivolgere dolci parole ...

Ballando - Gessica Notaro dopo il talent : «Una nuova possibilità - sono nata per la seconda volta» : ROMA - 'Io ne sto completamente fuori: mi sto godendo il momento più bello della vita, non voglio farmi rovinare dal passato'. Sta fuori dalle polemiche Gessica Notaro , che non ha conquistato il ...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Vincono la 13esima edizione : dedica speciale per Gessica Notaro (Ballando) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli Vincono la tredicesima edizione di Ballando con le stelle: la dedica speciale della ballerina a Gessica Notaro sui social.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:32:00 GMT)

Cesare Bocci vince Ballando con le stelle 2018. Per Gessica Notaro il terzo posto : Cesare Bocci, meglio conosciuto come il vicecommissario Mimì Augello della serie tv "Il commissario Montalbano" vince "Ballando con le stelle" 2018 su RaiUno. Insieme a lui la compagna di ballo e maestra Alessandra Tripoli.Un trionfo che si è dovuto sudare nella finalissima contro il surfista Francisco Porcella, arrivato secondo. Solo terza la favorita della vigilia Gessica Notaro.Per quanto riguarda gli ascolti, il programma ...

Ballando con le Stelle 2018 - Gessica Notaro terza a sorpresa : Rimini, 20 maggio 2018 " "Vincere significherebbe dare una svolta alla mia vita, perché non ho mai avuto così tanta fortuna". L'auspicio espresso da Gessica Notaro , foto, nel video di presentazione ...

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ La giuria li preferisce a Cesare Bocci (Ballando con le stelle) : Gessica Notaro e Stefano Oradei in finale a Ballando con le stelle: un "quasi" lieto fine per la Miss sfregiata con l'acido. "Una rumba non proprio perfetta".(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:35:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Finale - diretta e vincitore : Gessica Notaro si prende la rivincita : BALLANDO con le STELLE 2018, diretta Finale 19 maggio: Gina Lollobrigida ballerina per una notte. Chi sarà il vincitore al termine di una serata ricca di sfide?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:19:00 GMT)

Gessica Notaro CON STEFANO ORADEI/ "Vincere per dare una svolta alla mia vita" (Ballando con le stelle) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI in finale a Ballando con le stelle: un "quasi" lieto fine per la Miss sfregiata con l'acido. "Una rumba non proprio perfetta".(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:01:00 GMT)

Vincitore Ballando con le stelle 2018/ Chi è? Video : tifo di Diana Del Bufalo e Canalis per Gessica Notaro : Vincitore Ballando con le stelle 2018: Gessica Notaro resta la grande favorita per il trionfo finale, Giovanni Ciacci potrebbe essere la grande sorpresa.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:30:00 GMT)