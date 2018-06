Germania | indice IFO in calo oltre le attese

Germania : nuovo crollo per l'indice Zew. Borse poco mosse : Ancora cattive notizie per l'economia tedesca, arrivate quest'oggi dal l'indice Zew che ha subito un altro crollo . Nel mese di giugno l'indice che misura la fiducia delle imprese tedesca, si è attestato a -16,1 punti, in forte ...

Germania - torna a salire l'indice IFO : torna no a crescere moderatamente le condizioni economiche in Germania , segnalate dal l'indice IFO di maggio, dopo una discesa di 5 mesi consecutivi. Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo ...

Germania : indice Zew fermo a -8 - 2 punti : ANSA, - ROMA, 15 MAG - L' indice Zew che misura la fiducia degli investitori tedeschi resta fermo a -8,2 punti a maggio. Il dato è in linea con le attese degli economisti che avevano messo in conto una ...

Germania - indice IFO sotto le attese : Teleborsa, - In peggioramento le condizioni economiche in Germania , segnalate dall' indice IFO di aprile. Secondo i dati diffusi dall' IFO Institute , l'omonimo indicatore è sceso a 102,1 punti dai ...

Germania : indice IFO in caduta libera. Nessuna reazione in Borsa : Ancora cattive notizie per l'economia tedesca, arrivate poco fa dall'indice IFO che dopo la flessione di marzo ha continuato a perdere terreno ad aprile, peraltro in maniera più sostenuta. L'indicatore elaborato dall'IFo ...