George Michael | le dieci gemme nascoste della sua carriera solista | le collaborazioni con

122.000 euro al mese per affittare la casa di George Michael : La proprietà londinese di George Michael, deceduto il giorno di Natale del 2016, sarà affittata. A deciderlo, secondo il britannico The Sun, gli eredi del celebre cantante, pronti a batter cassa. 122.000 euro al mese, ovvero circa 80.000 sterline, per poterla abitare.