Gemma Galgani nel cast di Temptation Island | farà da ' consulente' alle coppie

«Temptation Island» 2018 : arriva Gemma Galgani : Gemma Galgani a Temptation Island. Non come concorrente – ché la signora, com’è noto agli affezionati di Uomini e Donne, è single -, ma come mentore, spalla del padrone di casa Filippo Bisciglia. È questa la novità della nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi e in arrivo su Canale 5 a luglio (la data è ancora in via di definizione): la patrona del «mai una gioia», simbolo catodico del cuore spezzato e della ...

Temptation Island : Gemma Galgani nel Reality. Ufficiale! : E’ ufficiale: Maria De Filippi non smette di stupire il pubblico televisivo. Ha in serbo una novità per Temptation Island! Inserirà nel cast anche Gemma Galgani! Sta per partire il reality show più bollente dell’estate, Temptation Island e l’autrice, Maria De Filippi ha in serbo per i suoi fedeli telespettatori una grande novità. Gemma Galgani farà parte del cast e sarà presente nel resort sardo. Gli affezionati di Uomini e ...

