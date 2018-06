Ge : verso vendita motori industriali : ANSA, - NEW YORK, 25 GIU - General Electric è vicina alla vendita della sua divisione di motori industriali alla società di private equity Advent per 3 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street ...

Cannabis light - medici contro la vendita libera : verso lo stop allo spinello libero : Il Consiglio superiore di sanità (Css) contro la 'Cannabis light'. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, e in possesso dell'Adnkronos Salute...

Abbazia - verso la vendita di Liburnia Hotels : il direttore incassa 2 milioni : Maxi-buonuscita per Šehanovi , messo di recente sotto accusa dai sindacati. Spuntano tre investitori all'orizzonte per il gigante alberghiero di Abbazia

Alfa Romeo : i dati di vendita testimoniano l'apprezzamento verso i SUV : A conti fatti, dopo il 2022, potrebbero arrivare nuovi modelli di Sport Utility Vehicle ad arricchire la gamma del celebre marchio milanese di Fiat Chrysler Automobiles . Non ci resta che attendere ...

Diritti tv - si va verso la vendita per prodotto : prezzo minimo 1 - 1 miliardi : Ha prevalso lo schema di vendita per prodotto, anziché per piattaforma, nell'assemblea della Lega Serie A L'articolo Diritti tv, si va verso la vendita per prodotto: prezzo minimo 1,1 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Riparte il programma di Wildix per le aziende informatiche che vogliono ampliare il business attraverso la vendita di UC&C in Cloud : Dopo il successo dello scorso anno, che ha permesso di siglare 82 nuove partnership, Wildix, multinazionale italiana specializzata in soluzioni di Unified Communications e prodotti VoIP, è pronta a ripartire con il roadshow Wildix Cloud Program for Reseller, iniziativa che toccherà l’Italia da nord a sud, rivolta a coloro che vogliono vendere attraverso il Cloudsoluzioni di UC&C (Unified Communication & Collaboration). Per gli aderenti ...