Furti con spaccate | Manenti plaude operato Forze dell' ordine

Un'operazione internazionale contro i Furti di rame. Ecco i risultati : Il 30 maggio scorso, in Italia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito, si è svolta Un'operazione di polizia congiunta contro il ...

Balletti rap e Furti di auto con cavallo di ritorno : nove arresti : ORIA - Prima di entrare in azione, si esibivano in dei Balletti di musica rap. I carabinieri del comando provinciale di Brindisi hanno sgominato una banda dedita ai furti di auto con la tecnica del ...

Milano - ladro esperto nei Furti a casa dei calciatori : il tribunale gli presenta il conto - confiscata la villa : Gli vengono addebitati i colpi nelle abitazioni di Muntari e Vieira. Ha patteggiato 2 anni e 4 mesi anche per la razzia a casa della vedova Trussardi

Carcere Bergamo - arrestato l'ex direttore : tra le accuse rapporti con la malavita e Furti di beni (compreso due wc) : Antonino Porcino, ora in pensione, è accusato di aver avuto rapporti con persone appartenenti alla malavita e di aver sottratto beni della struttura per trarne profitto pesonale

Milano : condannato per Furti - arrestato con le valigie pronte per fuga : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha catturato Luciano Nicolosi, 65enne originario di Messina e residente nel comune di Corbetta, condannato ad espiare una pena di 7 anni e mezzo per truffa. Gli agenti della Divisione anticrimine della questura lo hanno arrestato in esecuzione di un

Vibo Valentia - arrestato sospetto killer di Soumayla Sacko/ Migrante ucciso per “vendetta contro i Furti”? : Soumaila Sacko, svolta nell'omicidio di San Calogero: arrestato 43enne sospetto Antonio Pontoriero. Oggi esame autopsia sul Migrante ucciso in Calabria, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Action day contro i Furti di metallo : L'iniziativa contro il fenomeno dei furti di metallo è stata svolta contestualmente in Italia e in altri 11 paesi europei. Diecimila uomini impegnati

Stop a Furti - rapine e aggressioni : a Isernia Polizia e Poste uniscono le forze : Il capoluogo pentro ha ospitato, per la prima volta in Italia, un incontro dedicato al tema della formazione sulla sicurezza per gli operatori di sportello Isernia. E' Isernia ad aver ospitato, per la ...

Ciriaco De Mita - rapina in villa “senza violenza”/ Nusco - tra Furti e indagini contro moglie e figlie : Ciriaco De Mita, rapinata la villa, furto nella casa di Nusco: tanta paura per l’ex presidente del consiglio ultranovantenne, e per la consorte. L'uomo costretto ad aprire la cassaforte(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:48:00 GMT)

Roma : Nell’auto con reFurtiva - arrestati : Roma – Una coppia di cittadini nomadi, di origini serbe, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. L’uomo di 21 e la donna di 27 anni, entrambi con precedenti. Sono stati fermati a bordo di un’auto carica di oggetti, risultati rubati poco prima da un appartamento. I Carabinieri, a bordo di un’auto civetta, hanno notato il 21enne che mostrava alcuni oggetti di cristallo alla ...

Ragusa - presa la banda dei Furti con spaccata : Sgominata dalla Polizia di Stato di Ragusa la banda delle spaccate. Venti gli assalti contestati con cinque furti commessi un una sola notte.

Furti ai bancomat con esplosione - sequestro beni per marito e moglie : BRINDISI - Senza lavoro lui, Vincenzo Schiena, 40 anni, originario di Carovigno, arrestato e condannato nell'inchiesta sui Furti con la tecnica dell'esplosione ai danni di postazioni bancomat nelle ...

Modena - Furti e rapine con auto rubate : presa baby gang/ Ultime notizie video : arrestati 5 minori nordafricani : Cinque minorenni tutti nordafricani sono stati fermati dalle forze di polizia di Modena: sono accusati di furti, scippi e altri reati, un fenomeno che colpisce la città emiliana(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:24:00 GMT)

