Fumettista horror uccide la fidanzata nel modo descritto in uno dei suoi romanzi

(Di lunedì 25 giugno 2018) Blake Leibel è il figlio di un magnate dell’edilizia canadese ma anche un autore dia fumetti. E un assassino: nel maggio 2016, Blake ha infatti ammazzato la sua, Iana Kasian, seguendo inmeticoloso la trama di un suo libro del 2010. Un orrore, lo stessoneifumetti, in particolare in uno dal titolo “Syndrome”: secondo quanto riportato dal Messaggero, la ragazza di 30 anni è stata uccisa lentamente, con una crudeltà disumana. Blake ha lasciato che la donna si dissanguasse, mutilandola e aspettando che morisse senza muovere un dito anzi guardandola con freddezza. L’omicidio risale al 2016: la giovanedi Leibel fu trovata nel letto, mutilata orrendamente. L’uomo sarà condannato all’ergastolo martedì 26 giugno dato che l’accusa non ha chiesto la pena di morte. In aula Blake, che si è sempre ...